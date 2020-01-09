Токио назвал критику Гона "неприемлемой"

"Неприемлемой" назвал официальный Токио критику японской судебной системы, с которой выступил в среду в Бейруте экс-глава автомобильного альянса Renault-Nissan.

Заявивший о своей невиновности Карлос Гон, назвал "нулевыми" шансы на справедливое судебное разбирательство в Стране восходящего солнца. Он подверг критике условия его содержания под стражей и освобождения под залог, добавив, что дело против него было с самого начала сфабриковано по "политическим мотивам".

Ответ Масако Мори, министра юстиции Японии, не заставил себя ждать: "Карлос Гон выступил с различными критическими замечаниями в адрес судебной системы нашей страны. Большинство из них

носили абстрактный характер, были по сути неясными или безосновательными. Мы опасаемся, что подобные высказывания дадут неверное представление о нашей стране, судебная система Японии гарантирует соблюдение прав человека".

Между тем на родине Renault, во Франции, большинство обозревателей считают, что Карлосу Гону не удалось развеять сомнения в своей невиновности.

Представители профсоюзов еще более категоричны: "Он всегда был силен в коммуникации, - прокомментировал пресс-конференцию Гона представитель Всеобщей конфедерации труда Лоран Жибло. - Таким он и остался".

"Прежде всего он должен ответить перед рабочими заводов Renault, если выяснится, что Гон виновен в растрате средств предприятия", - добавил его коллега Жан-Франсуа Пибуло.

В четверг стало известно, что экс-главе автомобильного альянса запрещено покидать территорию Ливана, у него конфискован французский паспорт. Решение было принято после допроса у главного прокурора страны. Токио обязуется в ближайшее время передать дело Гона Бейруту, и если выяснится, что в нем есть доказательства состава преступлений, фигурирующих в Уголовном кодексе Ливана, ему грозит судебное преследование, сообщили источники в правоохранительных органах этой страны.