Уличные протесты в 2019 году

2019 был годом активных уличных протестов. Они возникали по всему миру по разным причинам, но их объединила борьба за политическую свободу, социальное равенство и искоренение коррупции. Массовые акции проходили в нескольких странах одновременно.

Самым крупным европейским протестом стало движение "жёлтых жилетов" во Франции. Некоторые из демонстраций закончились самыми ожесточёнными столкновением с полицией с мая 1968 года. Изначально "жёлтые жилеты" выступали против повышения цен на топливо и обвиняли правительство в безразличии к нуждам простых граждан.

AP Photo//Michel Euler Michel Euler

В странах восточной Европы: Грузии, Албании и Румынии демонстранты выступали против коррупции и требовали новых демократических реформ.

Zurab Tsertsvadze Zurab Tsertsvadze

Волна протестов прокатилась и по Латинской Америке. В Чили выступления начались после подорожания проезда в метро. Впоследствии правительство отозвало этот указ, но беспорядки продолжились не только в столице, но и охватили другие города. Люди протестовали против социального равенства.

AP Photo/Fernando Llano

Эквадор парализовали беспорядки, продолжавшиеся по всей стране 11 дней. Президент объявил в стране чрезвычайное положение, а затем отменил меры жёсткой экономии.

AP Photo/ Dolores Ochoa Dolores Ochoa

В Боливии люди вышли на улицы после президентских выборов, которые прошли с нарушениями. Их результаты были аннулированы, а Эво Моралес ушёл с поста президента и попросил политического убежища в Мексике.

AP Photo/Juan Karita Juan Karita

Поводом для протестов в Иране стало повышение цен на топливо. Правозащитные организации, оппозиция и местные журналисты сообщают, что в ходе выступлений погибли сотни людей. Чтобы ограничить распространение информации о волнениях в Иране, правительство на неделю отключило в стране интернет.

AP

В некоторых странах демонстранты добились перемен. Так, премьер-министр Ирака Адиль Абудл Махди покинул свой пост после массовых выступлений против коррупции, а правительство Ливана ушло в отставку после попытки повышения налогов в разгар экономического кризиса.

AP Photo/Nasser Nasser Nasser Nasser

Крупнейшие за последние годы акции протеста в Алжире спровоцировала новость о том, что Абдельазиз Бутефлика собирается снова баллотироваться на пост президента. После шести недель демонстраций армия призвала президента сложить с себя полномочия, и Бутефлика подал в отставку. Выборы прошли в декабре, однако протесты на этом не закончились, несогласные с их результатами снова вышли на улицу.

AP Photo/Toufik Doudou Toufik Doudou

В Гонконге масштабные акции протеста против законопроекта об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая начались в июне. И хотя правительство отказалось от своих планов, люди снова вышли на улицы, на этот раз, с требованием демократических реформ.

В Гонконге по-прежнему неспокойно. Демонстраций стало меньше, но они всё чаще перерастают в массовые беспорядки. Скорее всего, выступления продолжатся в 2020 году.