Демонстрации в Париже против всплеска гендерного насилия во Франции

Десятки протестующих заполнили центр Парижа во вторник вечером, чтобы осудить всплеск гендерного насилия и почтить память его жертв.

"Реальность нас постоянно ошеломляет", - сказала 78‑летняя активистка Мари‑Жозе, когда собравшиеся почтили память пяти женщин, убитых на прошлой неделе своими партнёрами или бывшими партнёрами.

Демонстрация прошла всего за несколько часов до того, как правительство получило новый доклад, призывающий радикально реформировать систему правосудия по делам о домашнем насилии. Документ был представлен во вторник министру юстиции Жеральду Дарманену и предлагает создать новый тип магистрата, специализирующегося исключительно на таких делах.

Опубликованный ранее на этой неделе французским изданием Le Parisien в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, доклад предупреждает:

"Домашнее насилие — сложная проблема, требующая комплексного подхода".

Несмотря на многолетние политические обещания, многие протестующие утверждают, что положение женщин во Франции продолжает ухудшаться.

"Мне кажется, что с 1990‑х годов произошёл регресс в плане равенства", - сказала Мари‑Жозе. - Мне трудно понять, почему существует такое безразличие к женщинам, особенно пожилым".

Мэр-Жозе держит плакат, осуждающий гендерное насилие, которому подвергаются пожилые женщины Euronews

Ее недовольство свидетельствует о нарастающем кризисе. В 2024 году по всей стране 107 женщин были убиты своим партнером или бывшим партнером, что на 11 % больше, чем в предыдущем году. Женщины старше 70 лет составляют 26% жертв - на 9% больше, чем годом ранее.

"Мы почти не видим действий со стороны правительств под руководством Эммануэля Макрона, хотя он заявлял, что борьба с насилием против женщин станет приоритетом его правления. Женщины продолжают подавать жалобы и просить о помощи, но остаются без защиты. Их безопасность не обеспечивается из‑за нехватки ресурсов и отсутствия политической воли для структурного искоренения этого насилия", - говорит Селия Леви, член феминистской группы и участница протеста.

По данным правительственной миссии MIPRO (Межведомственной миссии по защите женщин от насилия), опубликованным на прошлой неделе, ежедневно более трёх женщин становятся жертвами фемицида или попыток убийства, и эта цифра растёт из года в год. Активистские организации отмечают, что статистика всё ещё не отражает полный масштаб кризиса.

В ежегодном правительственном отчёте также говорится, что каждые 7 часов женщину убивает или пытается убить её партнёр либо бывший партнёр.

Широко освещённое дело 72‑летней Жизель Пелико, которую муж накачивал наркотиками и насиловал десятками мужчин на протяжении десяти лет, потрясло не только Францию, но и весь мир. Оно показало, что пожилые женщины также становятся жертвами сексуального насилия, но эта реальность долго игнорировалась из‑за сексистских и эйджистских стереотипов.

Виолетта, член профсоюза Solidaires, присутствовавшая на акции, отметила, что голоса пожилых жертв часто игнорируются, потому что их считают менее значимыми, чем голоса молодых женщин.

О деле Пелико она сказала:

"Оно разбудило людей на десять минут, а затем снова затихло… Мы не должны ждать шока в СМИ, чтобы что‑то предпринять".

По её словам, стратегия Франции остаётся непоследовательной и хронически недофинансированной.

"Сегодня не хватает организаций, которые заявляют, что для продвижения вперёд необходимо 3 миллиарда евро в год", — сказала Виолетта в интервью Euronews.

Однако бюджет правительства на 2025 год для обеспечения гендерного равенства составляет всего 94 миллиона евро - значительно меньше, чем считают необходимым организации для эффективной национальной политики.

Совет Европы уже назвал низкий уровень судебного преследования преступников во Франции особенно тревожным и призвал Париж принять более строгие меры.

Пока парламент рассматривает новые предложения, а организации усиливают призывы к долгосрочным инвестициям, протестующие во вторник вечером заявили, что опасаются: власти всё ещё не осознают серьёзность кризиса.