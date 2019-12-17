Венгерская рапсодия: фотовыставка в Будапеште о посткоммунизме

В Будапеште в фотоцентре, носящем имя Роберта Капы, знаменитого мэтра венгерского происхождения, только что открылась экспозиция, которой кураторы дали название "Эйфория?", поставив вопросительный знак.

Хронология - то, что происходило после коллапса так называемого "восточного блока", ознаменованного падением Берлинской стены.

Рассказывает участник экспозиции фотограф Андраш Себеши: "Примерно с 1988-го года и вплоть до 1992-го мы чувствовали себя просто превосходно, атмосфера была прекрасной, но, с другой стороны, сегодня я понимаю, что изменилось в обществе не так уж и многое".

AP Photo/file, all rights reserved Bela Szandelszky

На выставке представлены фотосвидетельства важного для венгров события - перезахоронения Имре Надя, известного государственного деятеля, казненного коммунистическим режимом в 58-м году.

Рассказывает куратор Эмеше Мучи: "Мы старались так формировать экспозицию, чтобы в ней были представлены и фото официальных или общественных событий, мы также уделили место и частной жизни людей, а также той культуре, что существовала на обочине, поскольку была жертвой цензуры".

Но существовала и совсем иная жизнь, в которой было мало искусства, поскольку силы уходили на другое.

Об этом - фотограф Имре Бенкё: "Ну, например, на фабриках, на заводах, которые еще действовали, люди как-то трудились. У них были очень прозаические цели, они хотели сохранить свой заработок. И как раз эти люди говорили не о свободе, а о том, что их волнует на самом деле. Они делали попытки выжить, приспосабливаясь к новому порядку".

Выставка "Эйфория?" работает в Будапеште до конца февраля будущего года.