Бабочки "на могилах предков"

Долгожданный отдых после пути в 5 тысяч километров: лес в мексиканском заповеднике стал оранжевым. Сюда на зимовку прибыли бабочки-монархи: это одна из самых долгих и массовых миграций в природе.

При этом в Мексику добираются лишь потомки тех, кто начинал путешествие: за год сменяются несколько поколений. Обычно бабочки живут не дольше двух месяцев. Не очень хорошо известно, как насекомые каждый год находят один и тот же лес, хотя сами они никогда здесь не были и уже не будут.

Местные жители верят, что бабочки слетаются сюда "на могилы предков":

"Это святилище, их пантеон. Тут остаются их тела. Именно к ним они и прилетают в ноябре: бабочки чувствуют запахи, которые нам не учуять, и именно этот запах приводит их сюда".

Reuters News Picture Service/JOSUE GONZALEZ

Ещё в середине 90-х в Мексике зимовали до миллиарда насекомых. Меньше чем за четверть века это число катастрофически сократилось: пять лет назад говорили всего о 35 миллионах. На это повлияла как деятельность человека, так и природные катастрофы: например, буря зимой 2002 году уничтожила полмиллиарда бабочек.

В этом году учёные смотрят на вещи оптимистично и оценивают число зимующих монархов в 225 миллионов.