Почему вымерли 3 млрд птиц?

В Северной Америке за последние 50 лет резко сократилась популяция птиц – почти на 30%.

В Канаде и США число пернатых уменьшилось на 3 млрд особей. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование американских орнитологов.

Среди погибших птиц преобладают воробьи, ласточки, зяблики и другие виды пернатых. Учёные отмечают, основная причина – интенсивное развитие сельского хозяйства и урбанизация.

Питер Марра, ученый:

"Мы считаем, что вымирание птиц связано с потерей их среды обитания. Достаточно пролететь на самолете, чтобы увидеть, как сильно люди изменили ландшафт. Такая тенденция наблюдается как в городской черте, так и в сельскохозяйственной местности США, Канады, Центральной и Южной Америки. Пейзаж меняется так быстро, что птицы не успевают приспособиться".

При этом ученые отметили, что в других частях планеты похожая ситуация. Так во Франции за последние 30 лет в сельскохозяйственной местности исчезло около 30% птиц.

Также ученые предполагают, что важную роль в гибели пернатых играет изменение климата, которое в дальнейшем может стать причиной исчезновения множество растений.

Питер Марра, ученый:

"Птицы – это индикатор экосистем, своего рода сигнал, который оповещает об опасности. Если вымирают птицы, значит, что-то не так с окружающей средой".

Исследования показывают, что степень воздействия человека на окружающую среду беспрецедентна, а вымирание растений и животных ускоряется, под угрозой исчезновения сейчас находится около миллиона из примерно восьми миллионов видов.

Исключение составляют гуси и утки: их популяция, которая ранее была на грани вымирания, за последние 50 лет в Северной Америке увеличилась. Положительная тенденция наблюдается благодаря местным охотникам, которые принимают соответствующие меры по защите этих пернатых.