Наши потомки могут не увидеть бабочек

Они могут раздражать, вызывать отвращение, а может быть кого-то зачаровывать... Но одно известно точно - насекомые жизненно важны для благополучия планеты и выживания человечества. Между тем, согласно исследованиям, более сорока процентов видов насекомых могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Ученые бьют тревогу.

Работа по этой проблеме опубликована в журнале Biological Conservation. По прогнозам специалистов, больше всего пострадают бабочки, пчелы и навозные жуки. Основная причина - потеря среды обитания. Спад численности насекомых обернется катастрофическими последствиями.

"Результаты этого исследования приводят в состояние шока". - говорит Пази Сихвонен, научный работник Хельсинкского Университета, - "Мы действительно не можем продолжать жить так, как мы живем. Природа всеми способами сигнализирует нам о том, что наш образ жизни должен измениться".

Основная причина вымирания насекомых , поясняют биологи, - интенсивное развитие сельского хозяйства, использование синтетических пестицидов и удобрений, исчезновение лесов. Но есть и другие факторы - климатические изменения, рост городов, болезни и конфликты с инвазивными видами.

Общая популяция насекомых сокращается на два с половиной процента в год. Такими темпами они могут исчезнуть в течение столетия. Это приведет к цепной реакции - множество птиц, рептилий, земноводных останутся без еды и, вероятно, умрут от голода. Чтобы замедлить и обратить вспять нынешние тенденции, ученые призывают использовать более экологичные способы ведения сельского хозяйства.