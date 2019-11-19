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Швеция

Швеция закрыла дело Ассанжа

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  Кнарик Хачатрян 
Швеция закрыла дело Ассанжа
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Прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании и добиваться его экстрадиции не будет. Об этом сообщила во вторник прокурор Ева-Мари Парсон, отметив, что опрашивать основателя Wikileaks не собирается, так как, по её мнению, его показания не помогут пролить свет на случившееся. Обвинение, выдвинутое против Ассанжа в Швеции девять лет назад, положило начало его преследованию.

"В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало ясно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с тем, что с момента инцидента прошло много времени. Память тускнеет по естественным причинам", - сказала также Парсон.

Но экстрадиции австралийца по-прежнему требует США, где ему грозит заключение сроком на 175 лет.

"Теперь нужно сосредоточиться на угрозе, которой Ассанж подвергается уже многие годы - преследование со стороны властей США", — написала в Twitter главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон.

7 лет Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле он был задержан за нарушение условий выхода под залог и приговорён к 11-месячному заключению. В понедельник суд в Лондоне оставил журналиста под стражей/ Cлушания по делу о его экстрадиции в США состоятся в середине декабря.

Участники акций в поддержку Ассанжа говорят, что дело об изнасиловании было сфабриковано для последующей расправы с журналистом за публикацию материалов, разоблачающих незаконные действия США в Афганистане и Ираке а также об условиях содержания в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

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