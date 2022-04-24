Протесты против экстрадиции Ассанжа

Несколько сотен человек протестуют в Брюсселе, против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. В акции приняла участие его жена и адвокат Стелла Морис, а также бывший лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Морис заявила, что на карту поставлена "душа европейских ценностей".

– Джулиан находится в тюрьме Белмарш уже три года. Его здоровье все больше слабеет. В октябре у него случился мини-инсульт Стелла Морис

Это дело стало поводом для обсуждения свободы СМИ, поскольку сторонники Джулиана Ассанжа обвиняют Вашингтон в попытке помешать освещению законных проблем безопасности.

Вашингтон хочет предать его суду в связи с публикацией 500 000 секретных военных файлов, касающихся войн в Ираке и Афганистане под руководством США.