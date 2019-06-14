Выдача Джулиана Ассанжа откладывается

Судебные слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа назначены на февраль будущего года. Такое решение принял суд Лондона в пятницу.
Выдачи основателя WikiLeaks добиваются США. Там против него выдвинуты обвинения по 18 пунктам, в том числе - в раскрытии секретной информации и шпионаже.
Сам подсудимый, участвовавший в заседании по видеосвязи, вновь заявил о своей невиновности.
Дожидаться слушаний Ассанж будет в лондонской тюрьме Белмарш. Туда его доставили в начале апреля, арестовав в посольстве Эквадора, в котором тот скрывался в течение семи лет.
Основатель WikiLeaks получил 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.