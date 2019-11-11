Проиграли почти все: так наблюдатели оценивают итоги четвёртых за четыре года всеобщих выборов в Испании. Относительный расклад сил остался практически прежним, однако фракций стало значительно больше: в новый состав парламента вошло 16 различных партий.

Формальные победители — социалисты — не просто не добились поставленной цели — получить абсолютное большинство, но и потеряли три мандата. Консервативная оппозиция несколько увеличила своё присутствие, но настоящим успехом выборы оказались для крайне правой партии Vox: она удвоила свои результаты и стала третьей по значению политической силой страны.

Испанские избиратели не скрывают, что просто устали от неспособности политиков договориться между собой и начать решать проблемы страны:

«Политическая система дискредитирована, а люди невероятно устали».

«Появляются новые партии, и люди, конечно, голосуют за них и за их новые идеи. Но достичь соглашения с подобной партией очень сложно».

«Всё плохо: снова выборы, снова выброшенные на ветер деньги, снова всё то же самое».

Конституция формально не ограничивает время, отпущенное на переговоры о формировании коалиции. Учитывая фактически не изменившийся расклад, аналитики не исключают новых — уже пятых — досрочных выборов.

Карлос Марласка, Euronews:

«Испания проснулась 11 ноября точно так же, как 29 апреля: политически нестабильной. Переговоры о формировании правительства будут теперь ещё напряжённее из-за ещё более раздробленного парламента. Нерешёнными остаются серьёзные проблемы: кризис в Каталонии, вызванный приговором лидерам сепаратистов, замедление экономического роста, а теперь ещё и усиление ультраправой партии».