День народного единства в России

4 ноября Россия отметила День народного единства. В Москве президент РФ Владимир Путин встретился с религиозными лидерами всех конфессий, представленных в стране. Вместе с патриархом всея Руси Кириллом он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, а затем побеседовал и сфотографировался с участниками церемонии.

На торжественном приеме в Кремле президент вручил орден Дружбы иностранным гражданам, способствовавшим укреплению мира и дружбы между народами, а также премию за вклад в укрепление единства российской нации. В своей речи он подчеркнул, что только вместе россияне смогут ответить на все вызовы:

- Самая прочная, надёжная основа успешного развития России - это сплочённость нашего общества, - сказал Путин, - это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. (...) Поздравляю всех вас с праздником, с Днём народного единства!

Не обошлось в День народного единства и без Русских маршей националистов. В Москве традиционное шествие прошло в районе Люблино. Его участники озвучили свои требования:

- Мы против политических репрессий! Мы за свободу нашей страны, против того беспредела, который творится.

- Мы против запрещения русского населения, против замещения его нелегальными мигрантами и против этой диктатуры.

Корреспондент Euronews Галина Полонская передаёт из Москвы:

- Против иммиграции, сделок с Китаем и политических репрессий – вот лишь некоторые из призывов националистов, которые звучали в российской столице 4 ноября.