Чудом остались живы

Семья с ребенком, переходившая оживленную улицу в городе Финикс в американском штате Аризона, чудом осталась жива. Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала столкновение двух автомобилей и неожиданное спасение семейной пары.

Как сообщают местные полицейские, 27-летняя автомобилистка поворачивала, как внезапно заметила внедорожник, мчавшийся на большой скорости прямо на пешеходов. В самый последний момент девушка не растерялась и успела среагировать. Она направила автомобиль на внедорожник и протаранила его, тем самым спасла от серьёзных травм, а может быть и от смерти, семейную пару с ребёнком.

Водитель внедорожника с места происшествия скрылся, но был арестован несколько часов спустя. 27-летняя местная жительница получила легкие телесные повреждения.