ООН назвала гуманитарную ситуацию в Судане "заброшенным кризисом"

Вынужденные покинуть свои дома суданцы в Акобо, Южный Судан, 21 февраля 2026.
Вынужденные покинуть свои дома суданцы в Акобо, Южный Судан, 21 февраля 2026. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
В Судане уже три года продолжается гражданская война. Она унесла жизни более 40 тысяч местных жителей и заставила около 14 млн человек покинуть свои дома.

ООН назвала ситуацию в Судане "заброшенным кризисом" и с сожалением отметила, что масштаб зверств до сих пор не вызвал реакции со стороны мирового сообщества.

В понедельник постоянный представитель ООН в Судане Дениз Браун заявила, что ситуация в стране превратилась в бесконечный цикл страданий — особенно для женщин и девочек.

"Я прошу вас, пожалуйста, не называйте это забытым кризисом. Я называю это "заброшенным кризисом"", — сказала она.

В Судане уже три года продолжается гражданская война, в которой за власть борются военные и военизированная группировка "Силы быстрого реагирования".

В результате конфликта более 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, подсчитали в ООН. По данным Всемирной продовольственной программы, более 21 миллиона человек сталкиваются с острым голодом.

Волонтер разливает по канистрам питьевую воду в Хартуме, Судан, 30 января 2026.
Волонтер разливает по канистрам питьевую воду в Хартуме, Судан, 30 января 2026. AP Photo/Marwan Ali

"Три года войны в Судане привели к крупнейшему в мире гуманитарному кризису. Конфликт разрушил средства к существованию, вырвал с корнем целые общины и обрек миллионы людей на голод. Голод по-прежнему преследует некоторые районы этой страны. На сотрудников гуманитарных организаций, грузовики и склады продолжают нападать, что ставит под угрозу жизни наших коллег и срывает оказание помощи", — заявил заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау.

Всемирная продовольственная программа предупредила, что кризис в Судане может усугубиться из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он затрудняет импортные поставки через Красное море и приводит к росту цен на продукты питания, топливо и удобрения.

По данным ООН, гражданская война в Судане уже унесла жизнии более 40 тысяч человек.

Также по теме

Ливан: Красный Крест осматривает обломки после ударов Израиля по машинам скорой помощи

Рамадан в Газе проходит в трауре на фоне хрупкого перемирия и руин

Глава Минздрава Кубы: стране грозит гуманитарная катастрофа