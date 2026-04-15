Видео. Смертельные удары Израиля по лагерю Аш-Шати и больнице Аш-Шифа в Газе

Сектор Газа во вторник, 14 апреля, вновь подвергся смертоносным ударам: после израильской атаки по лагеру беженцев Аль-Шати пострадавших доставили в больницу «аль-Шифа». Медики сообщили, что в результате удара беспилотника по расположенному поблизости импровизированному кафе погибли пять человек.

Инцидент подчеркивает, что насилие продолжается, несмотря на то что режим прекращения огня формально действует с 10 октября 2025 года. Служба гражданской обороны Газы сообщила как минимум о 11 палестинцах, погибших в отдельных ударах на севере в тот же день, включая трехлетнего ребенка. Таким образом, число жертв за время перемирия достигло по меньшей мере 757 человек, следует из данных министерства здравоохранения, которые ООН в целом считает достоверными.

Израиль заявляет, что наносит удары по боевикам и проводит ограниченные операции вдоль так называемого военного периметра, тогда как Хамас обвиняет его в неоднократных нарушениях. В результате дополнительных ударов по городу Газа и Бейт-Лахии, по данным спасателей, также есть погибшие.

Из-за ограниченного доступа в анклав независимо подтвердить происходящее по-прежнему сложно. Гуманитарные организации предупреждают об ухудшении условий, в то время как стороны продолжают обмениваться взаимными обвинениями, а хрупкое перемирие дает все новые трещины.