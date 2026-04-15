Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Дети осматривают разрушения на следующий день после израильского удара по лагерю беженцев Шати
No Comment

Видео. Смертельные удары Израиля по лагерю Аш-Шати и больнице Аш-Шифа в Газе

Последние обновления:

Несмотря на перемирие, израильские удары по лагерю Аль-Шати и району больницы Шифа в Газе привели к возобновлению насилия: погибло не менее 11 палестинцев.

Сектор Газа во вторник, 14 апреля, вновь подвергся смертоносным ударам: после израильской атаки по лагеру беженцев Аль-Шати пострадавших доставили в больницу «аль-Шифа». Медики сообщили, что в результате удара беспилотника по расположенному поблизости импровизированному кафе погибли пять человек.

Инцидент подчеркивает, что насилие продолжается, несмотря на то что режим прекращения огня формально действует с 10 октября 2025 года. Служба гражданской обороны Газы сообщила как минимум о 11 палестинцах, погибших в отдельных ударах на севере в тот же день, включая трехлетнего ребенка. Таким образом, число жертв за время перемирия достигло по меньшей мере 757 человек, следует из данных министерства здравоохранения, которые ООН в целом считает достоверными.

Израиль заявляет, что наносит удары по боевикам и проводит ограниченные операции вдоль так называемого военного периметра, тогда как Хамас обвиняет его в неоднократных нарушениях. В результате дополнительных ударов по городу Газа и Бейт-Лахии, по данным спасателей, также есть погибшие.

Из-за ограниченного доступа в анклав независимо подтвердить происходящее по-прежнему сложно. Гуманитарные организации предупреждают об ухудшении условий, в то время как стороны продолжают обмениваться взаимными обвинениями, а хрупкое перемирие дает все новые трещины.

Избранное

