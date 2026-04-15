КНДР демонстрирует "очень серьезное наращивание" возможностей по производству атомного оружия

На экране телевизора во время новостной программы на Сеульском железнодорожном вокзале 27 января 2026 года демонстрируется архивное изображение запуска северокорейской ракеты.
На экране телевизора во время новостной программы на Сеульском железнодорожном вокзале 27 января 2026 года демонстрируется архивное изображение запуска северокорейской ракеты. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Северная Корея, которая провела первое ядерное испытание в 2006 году, находится под санкциями ООН за запрещенные программы вооружений.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в среду во время визита в Сеул, что Северная Корея демонстрирует "очень серьезное наращивание" своих возможностей по производству атомного оружия.

"В ходе наших периодических оценок мы смогли подтвердить быстрое увеличение объемов работы реактора в Йонбёне", — указал Гросси. В Сеуле он встретился с министром иностранных дел Южной Кореи.

Агентство также отметило увеличение объемов работы установки переработки ядерного топлива и легководного реактора в Йонбёне, а также ввод в эксплуатацию других объектов, сообщил Гросси журналистам.

"Все это указывает на очень серьезное увеличение возможностей КНДР в области производства ядерного оружия, которое оценивается в несколько десятков боеголовок", — сказал он, имея в виду Корейскую Народную Демократическую Республику, официальное название Северной Кореи.

Северная Корея, проведшая первое ядерное испытание в 2006 году, находится под многочисленными санкциями ООН за свои запрещенные программы по разработке оружия.

Пхеньян заявил, что никогда не сдаст свое ядерное оружие, и в 2009 году закрыл доступ инспекторам МАГАТЭ.

Агентство отметило строительство "нового объекта, аналогичного комплексу в Йонбене", - сказал Гросси.

"Нелегко рассчитать" увеличение объемов производства без посещения объекта. Однако, "судя по внешним характеристикам объекта, мы считаем, что произойдет значительное увеличение мощностей КНДР по обогащению урана", — сказал он.

Центр стратегических и международных исследований на этой неделе заявил, что Северная Корея, по-видимому, завершила строительство здания в Йонбёне, которое может быть новым заводом по обогащению урана.

Ссылаясь на спутниковые снимки апреля, американский аналитический центр заявил, что в здании находятся генераторы, резервуары для хранения топлива и холодильные установки.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступает на пресс-конференции в Сеуле, 15 апреля 2026 года.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступает на пресс-конференции в Сеуле, 15 апреля 2026 года AP Photo

Связь с Россией неясна

На вопрос о том, оказывает ли Россия помощь Северной Корее в разработке ядерного оружия, Гросси ответил, что МАГАТЭ не обнаружило "ничего конкретного в этом отношении".

Хотя агентство надеется, что подобное сотрудничество будет носить гражданский характер, "пока еще слишком рано судить", — сказал он.

Северная Корея направила сухопутные войска и артиллерийские снаряды для поддержки полномасштабного вторжения России в Украину, и, по словам наблюдателей, Пхеньян получает взамен от Москвы помощь в области военных технологий.

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обмениваются документами во время церемонии их подписания в Пхеньяне, 19 июня 2024 года.
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обмениваются документами во время церемонии их подписания в Пхеньяне, 19 июня 2024 года. AP Photo

Гросси сказал министру иностранных дел Южной Кореи Чо Хёну, что ядерная программа Пхеньяна "остается одним из ключевых вопросов МАГАТЭ". Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном позднее в среду.

Чо заявил, что Сеул работает над "прекращением вражды и конфронтации" с Северной Кореей и над достижением мирного сосуществования и совместного развития на Корейском полуострове.

Отдельно, в среду в Сеуле состоялась встреча высших командующих военно-морскими силами Южной Кореи, США и Японии для проведения переговоров по вопросам морской безопасности, направленных на сдерживание растущих ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи, сообщило военно-морское ведомство Сеула.

Также по теме

КНДР произвела запуск баллистических ракет, объявив Южную Корею "самым враждебным государством"

Китай возобновил рейсы в Северную Корею после шестилетнего перерыва

Лукашенко дарит штурмовую винтовку лидеру КНДР Ким Чен Ыну