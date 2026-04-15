КНДР демонстрирует "очень серьезное наращивание" возможностей по производству атомного оружия

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в среду во время визита в Сеул, что Северная Корея демонстрирует "очень серьезное наращивание" своих возможностей по производству атомного оружия.
"В ходе наших периодических оценок мы смогли подтвердить быстрое увеличение объемов работы реактора в Йонбёне", — указал Гросси. В Сеуле он встретился с министром иностранных дел Южной Кореи.
Агентство также отметило увеличение объемов работы установки переработки ядерного топлива и легководного реактора в Йонбёне, а также ввод в эксплуатацию других объектов, сообщил Гросси журналистам.
"Все это указывает на очень серьезное увеличение возможностей КНДР в области производства ядерного оружия, которое оценивается в несколько десятков боеголовок", — сказал он, имея в виду Корейскую Народную Демократическую Республику, официальное название Северной Кореи.
Северная Корея, проведшая первое ядерное испытание в 2006 году, находится под многочисленными санкциями ООН за свои запрещенные программы по разработке оружия.
Пхеньян заявил, что никогда не сдаст свое ядерное оружие, и в 2009 году закрыл доступ инспекторам МАГАТЭ.
Агентство отметило строительство "нового объекта, аналогичного комплексу в Йонбене", - сказал Гросси.
"Нелегко рассчитать" увеличение объемов производства без посещения объекта. Однако, "судя по внешним характеристикам объекта, мы считаем, что произойдет значительное увеличение мощностей КНДР по обогащению урана", — сказал он.
Центр стратегических и международных исследований на этой неделе заявил, что Северная Корея, по-видимому, завершила строительство здания в Йонбёне, которое может быть новым заводом по обогащению урана.
Ссылаясь на спутниковые снимки апреля, американский аналитический центр заявил, что в здании находятся генераторы, резервуары для хранения топлива и холодильные установки.
Связь с Россией неясна
На вопрос о том, оказывает ли Россия помощь Северной Корее в разработке ядерного оружия, Гросси ответил, что МАГАТЭ не обнаружило "ничего конкретного в этом отношении".
Хотя агентство надеется, что подобное сотрудничество будет носить гражданский характер, "пока еще слишком рано судить", — сказал он.
Северная Корея направила сухопутные войска и артиллерийские снаряды для поддержки полномасштабного вторжения России в Украину, и, по словам наблюдателей, Пхеньян получает взамен от Москвы помощь в области военных технологий.
Гросси сказал министру иностранных дел Южной Кореи Чо Хёну, что ядерная программа Пхеньяна "остается одним из ключевых вопросов МАГАТЭ". Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном позднее в среду.
Чо заявил, что Сеул работает над "прекращением вражды и конфронтации" с Северной Кореей и над достижением мирного сосуществования и совместного развития на Корейском полуострове.
Отдельно, в среду в Сеуле состоялась встреча высших командующих военно-морскими силами Южной Кореи, США и Японии для проведения переговоров по вопросам морской безопасности, направленных на сдерживание растущих ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи, сообщило военно-морское ведомство Сеула.