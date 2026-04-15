КНДР демонстрирует "очень серьезное наращивание" возможностей по производству атомного оружия

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в среду во время визита в Сеул, что Северная Корея демонстрирует "очень серьезное наращивание" своих возможностей по производству атомного оружия.

"В ходе наших периодических оценок мы смогли подтвердить быстрое увеличение объемов работы реактора в Йонбёне", — указал Гросси. В Сеуле он встретился с министром иностранных дел Южной Кореи.

Агентство также отметило увеличение объемов работы установки переработки ядерного топлива и легководного реактора в Йонбёне, а также ввод в эксплуатацию других объектов, сообщил Гросси журналистам.

"Все это указывает на очень серьезное увеличение возможностей КНДР в области производства ядерного оружия, которое оценивается в несколько десятков боеголовок", — сказал он, имея в виду Корейскую Народную Демократическую Республику, официальное название Северной Кореи.

Северная Корея, проведшая первое ядерное испытание в 2006 году, находится под многочисленными санкциями ООН за свои запрещенные программы по разработке оружия.

Пхеньян заявил, что никогда не сдаст свое ядерное оружие, и в 2009 году закрыл доступ инспекторам МАГАТЭ.

Агентство отметило строительство "нового объекта, аналогичного комплексу в Йонбене", - сказал Гросси.

"Нелегко рассчитать" увеличение объемов производства без посещения объекта. Однако, "судя по внешним характеристикам объекта, мы считаем, что произойдет значительное увеличение мощностей КНДР по обогащению урана", — сказал он.

Центр стратегических и международных исследований на этой неделе заявил, что Северная Корея, по-видимому, завершила строительство здания в Йонбёне, которое может быть новым заводом по обогащению урана.

Ссылаясь на спутниковые снимки апреля, американский аналитический центр заявил, что в здании находятся генераторы, резервуары для хранения топлива и холодильные установки.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступает на пресс-конференции в Сеуле, 15 апреля 2026 года AP Photo

Связь с Россией неясна

На вопрос о том, оказывает ли Россия помощь Северной Корее в разработке ядерного оружия, Гросси ответил, что МАГАТЭ не обнаружило "ничего конкретного в этом отношении".

Хотя агентство надеется, что подобное сотрудничество будет носить гражданский характер, "пока еще слишком рано судить", — сказал он.

Северная Корея направила сухопутные войска и артиллерийские снаряды для поддержки полномасштабного вторжения России в Украину, и, по словам наблюдателей, Пхеньян получает взамен от Москвы помощь в области военных технологий.

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обмениваются документами во время церемонии их подписания в Пхеньяне, 19 июня 2024 года. AP Photo

Гросси сказал министру иностранных дел Южной Кореи Чо Хёну, что ядерная программа Пхеньяна "остается одним из ключевых вопросов МАГАТЭ". Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном позднее в среду.

Чо заявил, что Сеул работает над "прекращением вражды и конфронтации" с Северной Кореей и над достижением мирного сосуществования и совместного развития на Корейском полуострове.

Отдельно, в среду в Сеуле состоялась встреча высших командующих военно-морскими силами Южной Кореи, США и Японии для проведения переговоров по вопросам морской безопасности, направленных на сдерживание растущих ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи, сообщило военно-морское ведомство Сеула.