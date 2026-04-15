Люди стоят во дворе средней школы в Кахраманмараше (Турция), где вооружённый нападавший открыл огонь,
No Comment

Видео. Стрельба в турецкой школе: не менее девяти погибших

Последние обновления:

14-летний подросток, вооружённый пятью единицами оружия, в среду открыл огонь в турецкой школе, убив по меньшей мере девять человек и ранив 13, сообщил министр внутренних дел.

В среду в турецкой школе 14-летний подросток, вооруженный пятью единицами оружия, открыл стрельбу, убив девять человек, ранив 13 и вызвав сцены хаоса, когда ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Нападение в южной провинции Кахраманмараш стало вторым подобным инцидентом в Турции за два дня и потрясло страну, где стрельба в школах происходит крайне редко.

Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи подтвердил гибель девяти человек, 13 получили ранения, шестеро находятся в реанимации, трое из них в критическом состоянии.

Гостелерадиокомпания TRT сообщила, что стрелком был Иса Арас Мерсинли, и отметила, что его отец задержан для допроса.

Турецкие власти ввели запрет на показ «травмирующих» кадров со стрельбы, призвав СМИ ограничить освещение официальными заявлениями.

Как передает телеканал NTV, после сообщений о вооруженном нападении родители бросились к школе в районе Оникишубат провинции Кахраманмараш.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА