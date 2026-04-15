Видео. Стрельба в турецкой школе: не менее девяти погибших

В среду в турецкой школе 14-летний подросток, вооруженный пятью единицами оружия, открыл стрельбу, убив девять человек, ранив 13 и вызвав сцены хаоса, когда ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.
Нападение в южной провинции Кахраманмараш стало вторым подобным инцидентом в Турции за два дня и потрясло страну, где стрельба в школах происходит крайне редко.
Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи подтвердил гибель девяти человек, 13 получили ранения, шестеро находятся в реанимации, трое из них в критическом состоянии.
Гостелерадиокомпания TRT сообщила, что стрелком был Иса Арас Мерсинли, и отметила, что его отец задержан для допроса.
Турецкие власти ввели запрет на показ «травмирующих» кадров со стрельбы, призвав СМИ ограничить освещение официальными заявлениями.
Как передает телеканал NTV, после сообщений о вооруженном нападении родители бросились к школе в районе Оникишубат провинции Кахраманмараш.