Видео. Пакистан принимает тысячи сикхских паломников на байсахи‑2026

Празднование Вайсахи в гурдваре Панча-Сахиб — одно из крупнейших ежегодных сикхских мероприятий в Пакистане, привлекающее тысячи паломников из Индии и других стран, несмотря на давнюю напряженность между двумя ядерными державами. Хотя отношения между Индией и Пакистаном часто отмечены конфликтами, закрытием границ и заморозкой дипломатических контактов, паломничество продолжается в рамках двустороннего протокола 1974 года, который предусматривает доступ к общим религиозным святыням.

Для многих эта поездка имеет глубоко личное значение, поскольку несколько самых почитаемых святынь сикхизма, включая Панча-Сахиб, Нанкана-Сахиб и Картарпур-Сахиб, находятся на территории современного Пакистана. В 2026 году пункт пропуска Аттари–Вагха пересекли около 2800 индийских паломников, что свидетельствует и о стойкости веры, и о сохранении редкого канала религиозного общения.

Власти по обе стороны границы координируют вопросы безопасности и логистики, демонстрируя пусть ограниченную, но устойчивую форму сотрудничества. Праздник Вайсахи, отмечающий основание ордена Халса в 1699 году, сочетает в себе праздник урожая и мощное выражение сикхской идентичности, превращая паломничество в символический мост там, где политический диалог часто заходит в тупик.