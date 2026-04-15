Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Четыре гуманоидных робота играют на синтезаторах и ударных на InnoEX 2026 в Гонконге
No Comment

Видео. Гуманоидные роботы боксируют и выступают на ярмарке ИИ и робототехники в Гонконге

Последние обновления:

На выставке InnoEX 2026 в Гонконге представили роботов-боксеров, музыкантов и спасателей, подчеркивая стремление Китая внедрять умные машины в повседневную жизнь.

В Гонконге прошла выставка ИИ и робототехники, где гуманоидные роботы выходили на боксёрский ринг и играли музыку; она стала частью InnoEX 2026 и Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition), которые проходили с 13 по 16 апреля 2026 года в Гонконгском выставочном и конгресс-центре.

Эта витрина инноваций и технологий отражает более широкий тренд: роботы всё активнее осваивают сферу услуг и выполняют общественные функции. Компания Unitree представила четыре модели с расширенными возможностями, включая помощь в навигации и поддержку в чрезвычайных ситуациях; некоторые из них способны управлять пожарными рукавами в опасных условиях.

На выставке роботы также исполняли номера в стиле боевых искусств и имитировали игру на музыкальных инструментах, демонстрируя свою универсальность в разных отраслях. Разработчики отмечают, что эти системы предназначены для обеспечения безопасности, проведения спасательных операций и обслуживания клиентов, а также для развлечения.

По словам организаторов, выставка объединила компании и исследовательские группы со всей Азии, что свидетельствует о масштабных инвестициях в отрасль. Такие компании, как AgiBot, EngineAI, UBTECH и Unitree, вместе со стартапами и зарубежными участниками представили передовые решения в области робототехники, подчёркивая роль Гонконга как регионального хаба.

В последние годы Китай делает ставку на развитие этого сектора, стремясь интегрировать интеллектуальные машины в повседневную жизнь - от сферы общественных услуг до задач по обеспечению промышленной безопасности.

Избранное

Больше от No Comment

Последние видео

Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
