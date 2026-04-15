Видео. Гуманоидные роботы боксируют и выступают на ярмарке ИИ и робототехники в Гонконге

В Гонконге прошла выставка ИИ и робототехники, где гуманоидные роботы выходили на боксёрский ринг и играли музыку; она стала частью InnoEX 2026 и Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition), которые проходили с 13 по 16 апреля 2026 года в Гонконгском выставочном и конгресс-центре.

Эта витрина инноваций и технологий отражает более широкий тренд: роботы всё активнее осваивают сферу услуг и выполняют общественные функции. Компания Unitree представила четыре модели с расширенными возможностями, включая помощь в навигации и поддержку в чрезвычайных ситуациях; некоторые из них способны управлять пожарными рукавами в опасных условиях.

На выставке роботы также исполняли номера в стиле боевых искусств и имитировали игру на музыкальных инструментах, демонстрируя свою универсальность в разных отраслях. Разработчики отмечают, что эти системы предназначены для обеспечения безопасности, проведения спасательных операций и обслуживания клиентов, а также для развлечения.

По словам организаторов, выставка объединила компании и исследовательские группы со всей Азии, что свидетельствует о масштабных инвестициях в отрасль. Такие компании, как AgiBot, EngineAI, UBTECH и Unitree, вместе со стартапами и зарубежными участниками представили передовые решения в области робототехники, подчёркивая роль Гонконга как регионального хаба.

В последние годы Китай делает ставку на развитие этого сектора, стремясь интегрировать интеллектуальные машины в повседневную жизнь - от сферы общественных услуг до задач по обеспечению промышленной безопасности.