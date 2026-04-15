Трамп говорит, что война в Иране "очень близка к завершению"

Рабочий взбирается на поврежденный жилой дом на юго-востоке Тегерана, 14 апреля 2026 года
Рабочий взбирается на поврежденный жилой дом на юго-востоке Тегерана, 14 апреля 2026 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано
По словам Трампа, второй раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в течение нескольких дней. Тем временем Израиль продолжает военную кампанию против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболлах" в Ливане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Иране "очень близка к завершению", поскольку в среду посредники сообщили, что они приблизились к продлению режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

"Я считаю, что она (война) близка к завершению", - сказал Трамп в интервью Fox Business News.

"Знаете что? Если бы я прямо сейчас "бросил колья", им потребовалось бы 20 лет, чтобы восстановить эту страну. А мы еще не закончили. Мы увидим, что произойдет. Я думаю, они очень хотят заключить сделку", - добавил он.

Во вторник Трамп говорил, что второй раунд переговоров может состояться "в ближайшие два дня", сообщив газете New York Post, что они могут снова пройти в Исламабаде.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил о "высокой вероятности" возобновления переговоров, сославшись на встречу с заместителем премьер-министра Пакистана Исхаком Даром.

Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб указал, что "руководство страны не отказывается" от усилий, направленных на то, чтобы помочь США и Ирану добиться прекращения войны.

Израильские военные машины и бульдозеры работают на юге Ливана, как видно с севера Израиля, среда, 15 апреля 2026 года. AP Photo/Ariel Schalit

Ормузский пролив заблокирован, война Израиля с "Хезболлах" продолжается

Заявление американского лидера прозвучало на фоне шаткого перемирия, действие которого истекает 22 апреля. США продолжают блокаду иранских портов, а Тегеран выступает с новыми угрозами в ответ. Тем не менее, официальные лица заявили, что им удалось добиться прогресса.

По словам чиновника, участвующего в посреднических усилиях, который говорил на условиях анонимности, переговорщики сосредоточились на трех ключевых моментах, из-за которых провалился первый раунд переговоров: ядерная программа Ирана, навигация в Ормузском проливе и компенсация за ущерб, нанесенный в ходе военных действий.

Несмотря на хрупкое перемирие, цены на нефть в среду упали, а американские акции выросли в надежде на окончание войны.

Война началась 28 февраля с совместных американо-израильских авиаударов по Ирану, что спровоцировало ежедневные ракетные и беспилотные удары Тегерана по всему региону.

Вскоре после этого Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, важнейший судоходный маршрут, что вызвало шок на мировых рынках.

Израильские военные машины и бульдозеры работают на юге Ливана, как видно с севера Израиля, среда, 15 апреля 2026 года.
Израильские военные машины и бульдозеры работают на юге Ливана, как видно с севера Израиля, среда, 15 апреля 2026 года. AP Photo/Ariel Schalit

Тем временем Израиль продолжает воздушную и наземную войну против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболлах" в Ливане: Национальное агентство новостей страны сообщило о нескольких атаках на юге страны в среду.

Атаки произошли сразу после того, как Израиль и Ливан провели первые за последние десятилетия прямые переговоры в Вашингтоне, на встрече, организованной госсекретарем США Марко Рубио.

Госдепартамент США заявил, что дискуссии были "продуктивными".

Группировка "Хезболлах" осудила встречу послов Ливана и Израиля в США, заявив, что не сложит оружие.

Несмотря на двухнедельное перемирие с Ираном, Израиль продолжает военную кампанию в Ливане, что, по мнению Тегерана, может поставить под угрозу перемирие.

Дополнительные источники • AP

