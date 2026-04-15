Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

BBC сократит до 2000 рабочих мест в ближайшие два года, чтобы сэкономить 575 млн евро на операционных расходах

Логотип Би-би-си изображен возле штаб-квартиры компании в Лондоне, 12 ноября 2025 г.
Логотип Би-би-си изображен возле штаб-квартиры компании в Лондоне, 12 ноября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

BBC финансируется за счет населения, которое платит за лицензию на просмотр или прослушивание контента. По данным корпорации, 94% взрослых жителей Великобритании пользуются ее услугами каждый месяц.

В среду британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что в ближайшие два года на фоне сложного медиа-ландшафта ей предстоит сократить до 2000 рабочих мест.

Временный генеральный директор Би-би-си Родри Талфан Дэвис в своем обращении к сотрудникам заявил: "Хотя нам еще предстоит проработать детали, мы предполагаем, что общее число рабочих мест сократится на 1800-2000".

О сокращениях было объявлено на экране в новостях BBC в среду днем.

В своем заявлении агентству AFP исполняющий обязанности генерального директора сказал, что увольнения связаны с тем, что Би-би-си испытывает "значительное финансовое давление, на которое мы должны реагировать в темпе".

По его словам, организация должна сократить 500 миллионов фунтов стерлингов (575 миллионов евро) из своих операционных расходов в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (5,7 миллиарда евро), причем большая часть этой экономии придется на 2027 и 2028 годы.

Это будет крупнейший раунд увольнений в телерадиовещательной корпорации за последние почти 15 лет, сообщают ITV News и агентство The Press Association.

Сокращение рабочих мест происходит на фоне того, что BBC сталкивается с неспокойным медиаландшафтом, на который влияют искусственный интеллект и меняющиеся привычки потребителей.

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Овального кабинета Белого дома, 13 апреля 2026 года
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Овального кабинета Белого дома, 13 апреля 2026 года AP Photo

Президент США Дональд Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов (8,4 миллиарда евро) против телекомпании в связи с документальным фильмом, в котором была отредактирована его речь в 2021 году перед беспорядками в Капитолии США, в результате чего стало ясно, что он прямо призывал своих сторонников напасть на здание Конгресса.

Новый генеральный директор, бывший руководитель Google Мэтт Бриттин, должен возглавить Би-би-си в следующем месяце. Его назначение было объявлено как руководство корпорацией "через преобразования".

BBC финансируется за счет населения, которое платит за лицензию на просмотр и прослушивание контента. По ее данным, 94% взрослых жителей Великобритании пользуются ее услугами ежемесячно.

В отчете, опубликованном в марте, BBC заявила, что ее доходы от лицензионного сбора упали на 24% в реальном выражении с 2017 года.

"Мы должны сократить нашу общую базу расходов еще на 10% к марту 2029 года в связи с лицензионными платежами и другими факторами давления", - говорится в отчете, в котором содержится предупреждение, что "жесткий выбор может потребовать сокращения контента и услуг".

Дополнительные источники • AFP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

