BBC сократит до 2000 рабочих мест в ближайшие два года, чтобы сэкономить 575 млн евро на операционных расходах

В среду британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что в ближайшие два года на фоне сложного медиа-ландшафта ей предстоит сократить до 2000 рабочих мест.

Временный генеральный директор Би-би-си Родри Талфан Дэвис в своем обращении к сотрудникам заявил: "Хотя нам еще предстоит проработать детали, мы предполагаем, что общее число рабочих мест сократится на 1800-2000".

О сокращениях было объявлено на экране в новостях BBC в среду днем.

В своем заявлении агентству AFP исполняющий обязанности генерального директора сказал, что увольнения связаны с тем, что Би-би-си испытывает "значительное финансовое давление, на которое мы должны реагировать в темпе".

По его словам, организация должна сократить 500 миллионов фунтов стерлингов (575 миллионов евро) из своих операционных расходов в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (5,7 миллиарда евро), причем большая часть этой экономии придется на 2027 и 2028 годы.

Это будет крупнейший раунд увольнений в телерадиовещательной корпорации за последние почти 15 лет, сообщают ITV News и агентство The Press Association.

Сокращение рабочих мест происходит на фоне того, что BBC сталкивается с неспокойным медиаландшафтом, на который влияют искусственный интеллект и меняющиеся привычки потребителей.

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Овального кабинета Белого дома, 13 апреля 2026 года AP Photo

Президент США Дональд Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов (8,4 миллиарда евро) против телекомпании в связи с документальным фильмом, в котором была отредактирована его речь в 2021 году перед беспорядками в Капитолии США, в результате чего стало ясно, что он прямо призывал своих сторонников напасть на здание Конгресса.

Новый генеральный директор, бывший руководитель Google Мэтт Бриттин, должен возглавить Би-би-си в следующем месяце. Его назначение было объявлено как руководство корпорацией "через преобразования".

BBC финансируется за счет населения, которое платит за лицензию на просмотр и прослушивание контента. По ее данным, 94% взрослых жителей Великобритании пользуются ее услугами ежемесячно.

В отчете, опубликованном в марте, BBC заявила, что ее доходы от лицензионного сбора упали на 24% в реальном выражении с 2017 года.

"Мы должны сократить нашу общую базу расходов еще на 10% к марту 2029 года в связи с лицензионными платежами и другими факторами давления", - говорится в отчете, в котором содержится предупреждение, что "жесткий выбор может потребовать сокращения контента и услуг".