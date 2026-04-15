Видео. Удары по Славянску и Сумам: Россия продолжает обстреливать города Украины

Власти Украины заявили, что ранним утром 15 апреля российские войска нанесли удар по Славянску, сбросив управляемую авиационную бомбу ФАБ-1500 на центр города около 05:00 по местному времени. По данным местных властей Донецкой области, в результате удара были разрушены детский спортивный комплекс и офисное здание, повреждены как минимум 39 многоквартирных домов и 15 автомобилей. Один мирный житель, 57-летний мужчина, получил ранения и был доставлен в клинику в Днепре. Эта атака вновь подчеркнула, что городские районы, расположенные недалеко от линии фронта, остаются под постоянным давлением.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

На северо-востоке Украины 15 апреля беспилотники несколько раз атаковали промышленную зону Сум, вызвав крупные пожары на промышленных объектах. Как сообщили службы по чрезвычайным ситуациям, по территории вновь нанесли удар, когда там уже работали пожарные; за несколько часов было зафиксировано как минимум три атаки. Несмотря на повторные удары, расчёты смогли локализовать и потушить пожар. На тот момент сведений о пострадавших в Сумах не поступало, а власти продолжали оценивать масштаб ущерба.

Эти удары произошли на фоне продолжающегося давления России практически вдоль всей тысячи километров украинской линии фронта, которая тянется от Харькова до Херсона. По данным украинских властей, за предыдущие сутки произошло более ста боестолкновений, наиболее ожесточённые бои идут в районе Бахмута и Авдеевки в Донецкой области.

Одновременно Москва продолжает кампанию ударов беспилотниками и ракетами по городам и объектам энергетической инфраструктуры, вынуждая Киев ещё больше напрягать и без того ограниченные возможности противовоздушной обороны и экстренных служб, тогда как Украина продолжает наносить удары по российским военным и логистическим объектам по ту сторону границы и на оккупированных территориях.