МАГАТЭ призывает контролировать ядерную программу Ирана в рамках любого соглашения о прекращении войны

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил в среду, что в потенциальное соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке должны быть включены "очень подробные" меры по проверке ядерной деятельности Ирана.

Заявление Рафаэля Гроссии прозвучало после того как президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что второй раунд мирных переговоров может состояться в ближайшие два дня.

"У Ирана очень амбициозная и широкая ядерная программа. Поэтому все это потребует присутствия инспекторов МАГАТЭ; в противном случае у вас не будет соглашения, а будет лишь иллюзия соглашения, - предупредил Гросси. - Поэтому я уверен, что от нас потребуют и попросят, когда стороны придут к соглашению, надеюсь, обеспечить необходимый компонент проверки гарантий в рамках соглашения".

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на пресс-конференцию в Сеуле, 15 апреля 2026 года. AP Photo

Тегеран не предоставил МАГАТЭ доступ к своим ядерным объектам, повреждённым в результате ударов Израиля и США во время 12‑дневного конфликта в июне прошлого года. Об этом говорится в конфиденциальном докладе агентства, распространённом среди стран‑членов в феврале.

В документе отмечается, что "невозможно проверить, приостановил ли Иран всю деятельность, связанную с обогащением урана", а также "определить объём запасов урана на пострадавших объектах".

Администрация Трампа заявляла, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия является ключевой целью войны. Иран, в свою очередь, утверждает, что не разрабатывает такое оружие и отвергает ограничения на свою ядерную программу.

Первый раунд переговоров между двумя странами, прошедший в минувшие выходные в Пакистане, не привёл к соглашению. Белый дом возложил ответственность на отказ Ирана от пересмотра своих ядерных устремлений.

Однако во вторник СМИ со ссылкой на неназванного иранского дипломата опровергли сообщения о провале переговоров по поводу ядерных амбиций Ирана.

По данным МАГАТЭ, Иран располагает 440,9 килограмма урана, обогащённого до 60 %, что является техническим этапом на пути к 90 % — уровню, необходимому для создания оружейного материала.

Эксперты считают, что этих запасов может хватить для производства до десяти ядерных боезарядов, если Тегеран решит реализовать соответствующую программу.

Согласно руководящим принципам МАГАТЭ, такие высокообогащённые материалы подлежат ежемесячной проверке.

Иран на протяжении многих лет утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Однако МАГАТЭ и западные страны заявляют, что до 2003 года у Тегерана существовала организованная программа по созданию ядерного оружия.

Иранский флаг развевается перед зданием реактора Бушерской атомной электростанции недалеко от южного города Бушер, 21 августа 2010 г. AP Photo

На пресс‑конференции в среду Гросси также заявил, что его агентство зафиксировало "стремительный рост" активности на ядерных объектах Северной Кореи.

Его слова совпадают с оценками многих иностранных наблюдателей, согласно которым Пхеньян расширяет свой основной ядерный комплекс в Йонбёне и строит дополнительные мощности по обогащению урана после провала дипломатии с США в 2019 году.

В сентябре прошлого года министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ён сообщил, что Северная Корея эксплуатирует четыре предприятия по обогащению урана, и что они работают ежедневно.