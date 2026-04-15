Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

МАГАТЭ призывает контролировать ядерную программу Ирана в рамках любого соглашения о прекращении войны

Сотрудник иранской службы безопасности в защитной одежде проходит по территории завода по переработке урана недалеко от города Исфахан, 30 марта 2005 г.
Сотрудник иранской службы безопасности в защитной одежде проходит по территории завода по переработке урана недалеко от города Исфахан, 30 марта 2005 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Тегеран отказал МАГАТЭ в доступе к своим ядерным объектам, повреждённым ударами Израиля и США в ходе 12-дневного конфликта в июне.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил в среду, что в потенциальное соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке должны быть включены "очень подробные" меры по проверке ядерной деятельности Ирана.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Заявление Рафаэля Гроссии прозвучало после того как президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что второй раунд мирных переговоров может состояться в ближайшие два дня.

"У Ирана очень амбициозная и широкая ядерная программа. Поэтому все это потребует присутствия инспекторов МАГАТЭ; в противном случае у вас не будет соглашения, а будет лишь иллюзия соглашения, - предупредил Гросси. - Поэтому я уверен, что от нас потребуют и попросят, когда стороны придут к соглашению, надеюсь, обеспечить необходимый компонент проверки гарантий в рамках соглашения".

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на пресс-конференцию в Сеуле, 15 апреля 2026 года.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на пресс-конференцию в Сеуле, 15 апреля 2026 года.

Тегеран не предоставил МАГАТЭ доступ к своим ядерным объектам, повреждённым в результате ударов Израиля и США во время 12‑дневного конфликта в июне прошлого года. Об этом говорится в конфиденциальном докладе агентства, распространённом среди стран‑членов в феврале.

В документе отмечается, что "невозможно проверить, приостановил ли Иран всю деятельность, связанную с обогащением урана", а также "определить объём запасов урана на пострадавших объектах".

Администрация Трампа заявляла, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия является ключевой целью войны. Иран, в свою очередь, утверждает, что не разрабатывает такое оружие и отвергает ограничения на свою ядерную программу.

Первый раунд переговоров между двумя странами, прошедший в минувшие выходные в Пакистане, не привёл к соглашению. Белый дом возложил ответственность на отказ Ирана от пересмотра своих ядерных устремлений.

Related

Однако во вторник СМИ со ссылкой на неназванного иранского дипломата опровергли сообщения о провале переговоров по поводу ядерных амбиций Ирана.

По данным МАГАТЭ, Иран располагает 440,9 килограмма урана, обогащённого до 60 %, что является техническим этапом на пути к 90 % — уровню, необходимому для создания оружейного материала.

Эксперты считают, что этих запасов может хватить для производства до десяти ядерных боезарядов, если Тегеран решит реализовать соответствующую программу.

Согласно руководящим принципам МАГАТЭ, такие высокообогащённые материалы подлежат ежемесячной проверке.

Иран на протяжении многих лет утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Однако МАГАТЭ и западные страны заявляют, что до 2003 года у Тегерана существовала организованная программа по созданию ядерного оружия.

Иранский флаг развевается перед зданием реактора Бушерской атомной электростанции недалеко от южного города Бушер, 21 августа 2010 г.
Иранский флаг развевается перед зданием реактора Бушерской атомной электростанции недалеко от южного города Бушер, 21 августа 2010 г.

На пресс‑конференции в среду Гросси также заявил, что его агентство зафиксировало "стремительный рост" активности на ядерных объектах Северной Кореи.

Его слова совпадают с оценками многих иностранных наблюдателей, согласно которым Пхеньян расширяет свой основной ядерный комплекс в Йонбёне и строит дополнительные мощности по обогащению урана после провала дипломатии с США в 2019 году.

В сентябре прошлого года министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ён сообщил, что Северная Корея эксплуатирует четыре предприятия по обогащению урана, и что они работают ежедневно.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Президент Ирана объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

МАГАТЭ: Иран может перезапустить обогащение урана за несколько месяцев

Иран простится с МАГАТЭ