Испания одобрила крупнейшую за последние десятилетия легализацию мигрантов

FILE - Мигранты взбираются на заграждения, отделяющие испанский анклав Мелилья от Марокко в Мелилье, Испания, пятница, 24 июня 2022 года.
FILE - Мигранты взбираются на заграждения, отделяющие испанский анклав Мелилья от Марокко в Мелилье, Испания, пятница, 24 июня 2022 года.
By Christina Thykjaer
Правительство одобрило чрезвычайную процедуру регуляризации для иммигрантов в Испании, которая может затронуть около 500 000 человек. Заявки на участие в программе принимаются до 30 июня, при этом предъявляются особые требования к месту жительства, месту пребывания и биографии.

Испанмя одобрила во вторник чрезвычайную процедуру регуляризации иммигрантов без документов — меру, которой смогут воспользоваться около 500 000 человек, и которая стала одним из наиболее значимых шагов в миграционной политике последних десятилетий.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Указ, принятый Советом министров страны, позволит его бенефициарам получить вид на жительство и разрешение на работу, а также доступ к системе социального обеспечения и здравоохранения, что должно способствовать их полной интеграции в испанское общество.

"Они смогут пользоваться всеми правами и выполнять свои обязанности с гарантиями. Мы разработали оперативный план, который отвечает всем требованиям", — пояснила министр по делам интеграции, социального обеспечения и миграции Эльма Саис.

Инициатива появилась после нескольких месяцев интенсивных политических и общественных дебатов, сопровождавшихся, в частности, распространением дезинформации о реальных масштабах меры. Среди наиболее распространённых заблуждений было утверждение, что лица, прошедшие процедуру регуляризации, автоматически получат политические права, включая право голоса.

Однако действующее законодательство требует наличия испанского гражданства для участия в общенациональных и региональных выборах.

Кроме того, регуляризация не предполагает немедленного предоставления прав, выходящих за рамки административной и трудовой сфер. Её основная цель — вывести из тени нелегальную занятость, обеспечить законные условия труда и увеличить поступления в систему социального обеспечения.

Требования и условия для доступа к легализации

По словам правительства, эта мера обусловлена как экономическими, так и демографическими факторами — в условиях старения населения и растущей потребности в рабочей силе в ключевых секторах, таких как сельское хозяйство, гостиничный бизнес, общественное питание и уход за больными.

В рамках процедуры заявители должны будут подтвердить, что находились в Испании не менее пяти месяцев без перерыва до 1 января 2026 года, что у них отсутствуют судимости, а также что они могут продемонстрировать связь со страной — будь то трудовая деятельность, семейные обстоятельства или социальные связи.

Исполнительная власть установила чёткий график проведения процедуры: начиная с четверга, 16 апреля, заявления можно будет подавать онлайн, а с понедельника станет доступна запись на обязательный личный приём. Крайний срок подачи заявлений — 30 июня.

Сильный политический раскол

Несмотря на это, решение вызвало серьёзный политический раскол. Оппозиция предупреждает о возможных последствиях для государственных служб и системы управления миграцией, тогда как правительство утверждает, что регуляризация позволит улучшить административный контроль и будет способствовать социальной сплочённости.

На фоне активной общественной дискуссии председатель исполнительной власти социалистов Педро Санчес обратился к гражданам с письмом, в котором защищает эту меру как "акт нормализации", подчёркивая, что она означает признание реальности сотен тысяч людей, которые уже живут и работают в Испании.

В тексте глава правительства также объясняет это решение как ответ на экономические потребности страны и как проявление ответственности, подчеркивая важность интеграции этих людей в рамках прав и обязанностей.

"Мы делаем то, что полезно для нашей страны, потому что признание прав — это правильно. И прежде всего потому, что миграция вносит существенный вклад в экономический рост, создание рабочих мест и устойчивость системы социального обеспечения — как для нынешних пенсионеров, так и для будущих, в том числе для ваших пенсий, когда вы выйдете на пенсию, или для моей, когда я тоже выйду на пенсию", - сказал Санчес.

Этим шагом Испания демонстрирует более инклюзивный подход к миграции в европейском контексте, где в целом преобладает более ограничительная политика.

