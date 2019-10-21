В Красноярском крае ищут пропавших золотодобытчиков

В результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае погибли как минимум 15 человек, ранены 26. Еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Район проведения поисковой операции расширен до 25 км. В ней принимают участие водолазы, кинологические службы, вертолет Ми-8.

Инцидент произошел в ночь на 19 октября. В результате прорыва каскада из пяти дамб поток глины, грязи и камней смыл два временных общежития золотодобытчиков и несколько бытовых построек.

По данным следствия, компания "Сисим", входящая в холдинг "Сибзолото", возвела плотины без каких-либо разрешительных документов. Среди возможных причин трагедии - износ конструкций, сооруженной из местного грунта, материала ненадлежащего качества.

По делу о гибели людей суд Железнодорожного района Красноярска арестовал на два месяца гендиректора компании Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера Евгения Александрова.

Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал выделить семьям погибших по 1 млн рублей и объявил 21 октября днем траура.