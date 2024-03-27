Катастрофа в Балтиморе: тела погибших не найдены

В районе порта Балтимора, на реке Патапско, продолжается операция по поиску останков упавших в воду людей. Власти говорят, что количество жертв могло быть значительно больше, если бы движение на мосту не перекрыли за несколько секунд до его обрушения.

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В американском Балтиморе водолазы продолжили поиски останков шестерых рабочих, которые в момент обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки ремонтировали дорожное покрытие. Федеральные следователи побывали на борту Dali, врезавшегося в опору гигантской конструкции, чтобы осмотреть грузовое судно и забрать "чёрный ящик".

Контейнеровоз, "застрявший" под обломками моста, по-прежнему находится на плаву. Береговая охрана и военные пытаются убрать рухнувшие конструкции с носовой части судна.

Во вторник у сотрудников транспортной полиции было всего около 90 секунд, чтобы остановить движение, прежде чем мост рухнет. Была глубокая ночь, когда экипаж Dali позвонил в диспетчерскую.

Появилась аудиозапись разговора по полицейской рации, вот один отрывок:

Кто-нибудь с южной стороны, парни, кто-нибудь с северной стороны: остановите движение на мосту Ки. Приближается судно, которое только что потеряло управление, экипаж пытается взять его под контроль. Нужно перекрыть движение.

Министр транспорта Пит Буттиджич заявил, что поданный сигнал тревоги и быстрая реакция экстренных служб позволили уменьшить количество жертв, которые, в противном случае, исчислялись бы "десятками".

Мост "не был создан для того, чтобы выдержать" такой удар, добавил Буттиджич.

По сообщениям, Dali "потерял тягу", отказала электроника. Течение несло судно с 4700 контейнерами к опоре моста.

Жертвы – иностранные рабочие

Шестеро погибших – рабочие из Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Мексики, которые уже давно жили в США.

Личность двоих из них установлена. Как пишет The Washington Post, речь идёт о 38-летнем Мейноре Суазо Сандовале и Мигеле Луне, у которого остались трое детей.

На данный момент тела не найдены, но мы намерены приложить все усилия, чтобы помочь семьям обрести покой. полковник Роланд Л. Батлер суперинтендант полиции штата Мэриленд

"Огромные экономические последствия"

Обрушение моста в Балтиморе, на неопределённое время прервавшее движение судов, может нанести ущерб экономике, создать напряжённость в цепочках поставок и затруднить доставку грузов на Восточном побережье США.

По оценкам экспертов, закрытие порта может стоить американской экономике до 15 млн долларов (13,86 млн евро) в день.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур подчеркнул, что обрушение моста в Балтиморе имеет "огромные экономические последствия" для всей страны: "мы видим, как вся страна сплотилась вокруг Мэриленда и Балтимора, ведь все понимают, что порт Балтимора влияет не только на наш штат. Если здешний терминал проходит более 51 млн тонн иностранных грузов. Это самый большой порт в стране".

По словам чиновника, катастрофа "скажется и на фермерах в Кентукки, и на автодилерах в Мичигане".

Балтимор – самый загруженный порт США по перевозке автомобилей, а также крупнейший порт по объёму перевозок сельскохозяйственной и строительной техники. В прошлом году порт занял второе место по экспорту угля.

Президент Байден заявил, что федеральное правительство покроет все расходы на восстановление моста, но неясно, сколько времени это займёт.

По мнению ряда экспертов, реконструкция объекта может обойтись в 600 миллионов долларов – это в 10 раз дороже, чем его строительство в 1970-х годах.