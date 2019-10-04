ЕС призывают Анкару выполнять миграционную сделку

Более 10 тысяч мигрантов прибыли из Турции в Грецию в сентябре, заявляют в Управлении Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев. Это самый высокий месячный показатель с 2016 года. Всего за 2015-й в Евросоюзе нелегально оказались примерно 1,8 миллиона человек. Тогда Брюссель и Анкара заключили соглашение, в рамках которого турецкая сторона обязалась усилить собственную границу, а в дальнейшем все же добравшихся до Европы по "Эгейскому маршруту" мигрантов принимать обратно.

В обмен Турция получала 6 миллиардов евро на гуманитарные проекты. Но сегодня сделка не работает, заявляют в ЕС.

"Необходимо в срочном порядке усилить контроль за потоком беженцев, чтобы предотвратить их незаконный въезд на территорию Европейского союза. Я ценю все ранее предпринятые Турцией меры. Давление на страну растет: сюда прибывают все больше нелегалов. Но важно, чтобы Турция не прекращала совместный с Грецией поиск решения проблемы", - говорит еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос.

"Сегодня в Анкаре официальные лица из Германии и Франции, представители Европейской Комиссии. Это свидетельствует, прежде всего, о нашей уверенности в том, что миграция и безопасность - общее дело. Ни одна страна в мире не в состоянии решить связанные с ними вопросы в одиночку. Хорст Зеехофер глава МВД Германии

В Турции обвинения в бездействии категорически отвергают. "Мы выполнили все взятые на себя обязательства не только из-за приверженности гуманизму, но и в согласии с нашими договоренностями с Европейским Союзом. А теперь ждем того же от Европы", - отмечает глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Как и в 2015 году, наибольшее количество мигрантов прибывают сегодня на греческие острова. Местные власти сетуют на нехватку средств. Многие лагеря для беженцев переполнены.

29 сентября в самом большом из них "Мория" на Лесбосе произошел пожар. Погибла, как минимум, одна женщина. Здесь не прекращаются акции протеста. В рассчитанном на 3 тысячи человек центре, проживают 13 тысяч нелегалов.