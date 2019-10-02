Насекомые на вкус, как картофель

Федерико Паниагуа, костариканский биолог, спешит домой, где к обеду его ждёт необычное блюдо. Его жена поджарила выращенных на их ферме насекомых.

Сверчки, муравьи, тараканы, различные виды жуков и другие насекомые, по словам Федерико, напоминают вкус картофеля.

Глава университетского Музея насекомых три года назад решил заменить животный белок в своём рационе насекомыми и призывает других сделать тоже самое.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) насчитала более 1900 видов съедобных насекомых.

Эти крошечные существа особенно популярны в Азии и в Африке. Здесь насекомые считаются деликатесом, содержащим в себе различные витамины и минералы.