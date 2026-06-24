Видео. В датском зоопарке родился новый жираф

В зоопарке Копенгагена в Дании на свет появляется детёныш жирафа под пристальным наблюдением смотрителей, это уже третье рождение в этом году. Новорожденного показывают крупным планом: сначала из матери появляется голова, а через несколько мгновений после рождения он падает на землю. Сотрудники быстро подходят, чтобы очистить ему дыхательные пути, а мать начинает облизывать детёныша, помогая ему задышать и подняться на ноги.

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Наблюдатели следят за происходящим, пока мать продолжает вылизывать и нежно прижимать к себе новорождённого. Детёныш начинает шевелиться и поднимать голову, всё ещё неуверенно стоя на ногах.

В следующие минуты жирафиха остаётся рядом, облизывая морду и шею детёныша. Новорождённый в ответ переворачивается на земле, уже демонстрируя первые признаки координации движений и привыкая к жизни вне утробы.