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Два горбатых кита выпрыгивают из воды у побережья Порт-Стивенса, к северу от Сиднея, Австралия, 18 июня 2025 года.
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Видео. Исландия возобновляет промысловый отлов: убиты первые киты

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Исландия возобновила коммерческий китобойный промысел после двухлетнего перерыва: на предприятии Hvalur переработаны два финвала, вспыхнули протесты.

Два финвала доставили на перерабатывающую площадку в Исландии после возобновления коммерческого китобойного промысла, прерванного на два года. На предприятии компании Hvalur рабочие разделывают туши под наблюдением сотрудников и наблюдателей. Крупные куски китового мяса обрабатывают с помощью специальной техники.

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О вылове китов сообщили спустя два дня после возобновления охотничьего сезона. По данным исландских СМИ и зоозащитных организаций, двух финвалов добыли у побережья страны, и это первые официально зафиксированные случаи с 2023 года.

Исландия остаётся одной из всего трёх стран, которые официально разрешают коммерческий китобойный промысел, наряду с Норвегией и Японией.

Эта практика по-прежнему вызывает резкую критику со стороны организаций по защите животных и природоохранных активистов, тогда как сторонники утверждают, что речь идёт о законной отрасли с давними традициями.

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