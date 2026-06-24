"Я не сдамся". Эво Моралес бросает вызов правительству Боливии и предупреждает о гражданской войне

Чтобы добраться до Эво Моралеса, нужно пройти несколько контрольно‑пропускных пунктов, углубиться в джунгли Чапаре и выйти к Лаука‑Энье — затерянному поселку в его традиционном оплоте в Кочабамбе, где бывший президент Боливии скрывается уже несколько недель.

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Против него выдан ордер на арест, и потому вокруг его убежища дежурят десятки сторонников, некоторые — с оружием. Они охраняют периметр на случай возможного вмешательства. Страна переживает одну из самых сложных за десятилетия политических ситуаций: противостояние между Моралесом и его сторонниками и правительством Родриго Паса, которое угрожает его задержать.

Бывший глава государства говорит прямо, когда его спрашивают, рассматривает ли он возможность сдаться. "Я не сдамся", — заявил он в интервью AFP, спустя несколько дней после того, как власти допустили возможность войти в его bastión, чтобы арестовать его.

"Тот, кто торгуется за собственное выживание, недостоин", — добавил он.

Боливия на грани коллапса

На этом фоне Боливия выглядит как государство, стоящее на грани коллапса: уже семь недель крупнейшие города испытывают нехватку продуктов, топлива и лекарств из‑за блокад дорог, направленных против центристского президента Родриго Паса. Его отставки давно требуют профсоюзы и организации коренных народов.

Пас, который в ноябре положил конец двум десятилетиям правления левых, обвиняет Моралеса в подстрекательстве к протестам и в прошлую субботу ввёл чрезвычайное положение, чтобы вывести армию на улицы.

Для Эво Моралеса происходящее — "восстание против неолиберальной модели и колониального государства", которое, по его словам, оставило страну "с правительством без авторитета".

Что будет, если Моралеса задержат?

Главная интрига, которая витает над всей беседой, — что произойдет, если силы безопасности все-таки войдут в Чапаре. Моралес считает это ненужным, утверждая, что блокад дорог, которые могли бы оправдать такое развертывание, больше нет, но не скрывает, к чему, по его мнению, приведет решение правительства пойти на этот шаг.

"Они толкают страну к гражданской войне, — предупреждает он. - Любое военное или полицейское вмешательство крестьяне будут отражать".

Моралес подчёркивает, что не стремится к жертвам и ранениям, но отмечает, что его сторонники "хорошо организованы".

Говоря об уголовном деле, из‑за которого он скрывается (деле о предполагаемой торговле несовершеннолетними), Моралес предельно ясен:

"Это сфабрикованный процесс /.../ Они не находят ничего ни по наркотрафику, ни по коррупции. Поскольку Эво не коррумпирован, они пытаются воспользоваться темой “педофила”. Людей это только смешит", — подытоживает он.

"В любой момент любой сектор может мобилизоваться"

Его прогноз относительно того, что ждет страну, довольно пессимистичен. По мнению Моралеса, если экономика не начнет оживать, вся эта ситуация затянется:

"Эта “mentirocracia” вызывает сильную реакцию у боливийского народа. /.../ Если не решить структурную проблему, а именно экономическую, в любой момент любой сектор может мобилизоваться".

Моралес, подчеркивая, что он никогда не требовал отставки президента, формулирует свои требования:

"Не допустить приватизации электроэнергии, воды, природных ресурсов, здравоохранения и образования. Вот этого мы и добиваемся".