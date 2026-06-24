Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Я не сдамся". Эво Моралес бросает вызов правительству Боливии и предупреждает о гражданской войне

Бывший президент Боливии Эво Моралес.
Экс-президент Боливии Эво Моралес. Авторское право  Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved
By Sergio Garcia
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button

Находясь в розыске и скрываясь в своем оплоте в Чапаре, Эво Моралес бросает вызов правительству Родриго Паса и отвергает любые варианты, предполагающие сдачу.

Чтобы добраться до Эво Моралеса, нужно пройти несколько контрольно‑пропускных пунктов, углубиться в джунгли Чапаре и выйти к Лаука‑Энье — затерянному поселку в его традиционном оплоте в Кочабамбе, где бывший президент Боливии скрывается уже несколько недель.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Против него выдан ордер на арест, и потому вокруг его убежища дежурят десятки сторонников, некоторые — с оружием. Они охраняют периметр на случай возможного вмешательства. Страна переживает одну из самых сложных за десятилетия политических ситуаций: противостояние между Моралесом и его сторонниками и правительством Родриго Паса, которое угрожает его задержать.

Бывший глава государства говорит прямо, когда его спрашивают, рассматривает ли он возможность сдаться. "Я не сдамся", — заявил он в интервью AFP, спустя несколько дней после того, как власти допустили возможность войти в его bastión, чтобы арестовать его.

"Тот, кто торгуется за собственное выживание, недостоин", — добавил он.

Боливия на грани коллапса

На этом фоне Боливия выглядит как государство, стоящее на грани коллапса: уже семь недель крупнейшие города испытывают нехватку продуктов, топлива и лекарств из‑за блокад дорог, направленных против центристского президента Родриго Паса. Его отставки давно требуют профсоюзы и организации коренных народов.

Пас, который в ноябре положил конец двум десятилетиям правления левых, обвиняет Моралеса в подстрекательстве к протестам и в прошлую субботу ввёл чрезвычайное положение, чтобы вывести армию на улицы.

Для Эво Моралеса происходящее — "восстание против неолиберальной модели и колониального государства", которое, по его словам, оставило страну "с правительством без авторитета".

Что будет, если Моралеса задержат?

Главная интрига, которая витает над всей беседой, — что произойдет, если силы безопасности все-таки войдут в Чапаре. Моралес считает это ненужным, утверждая, что блокад дорог, которые могли бы оправдать такое развертывание, больше нет, но не скрывает, к чему, по его мнению, приведет решение правительства пойти на этот шаг.

"Они толкают страну к гражданской войне, — предупреждает он. - Любое военное или полицейское вмешательство крестьяне будут отражать".

Моралес подчёркивает, что не стремится к жертвам и ранениям, но отмечает, что его сторонники "хорошо организованы".

Говоря об уголовном деле, из‑за которого он скрывается (деле о предполагаемой торговле несовершеннолетними), Моралес предельно ясен:

"Это сфабрикованный процесс /.../ Они не находят ничего ни по наркотрафику, ни по коррупции. Поскольку Эво не коррумпирован, они пытаются воспользоваться темой “педофила”. Людей это только смешит", — подытоживает он.

"В любой момент любой сектор может мобилизоваться"

Его прогноз относительно того, что ждет страну, довольно пессимистичен. По мнению Моралеса, если экономика не начнет оживать, вся эта ситуация затянется:

"Эта “mentirocracia” вызывает сильную реакцию у боливийского народа. /.../ Если не решить структурную проблему, а именно экономическую, в любой момент любой сектор может мобилизоваться".

Моралес, подчеркивая, что он никогда не требовал отставки президента, формулирует свои требования:

"Не допустить приватизации электроэнергии, воды, природных ресурсов, здравоохранения и образования. Вот этого мы и добиваемся".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

Президент Боливии сократил свою зарплату вдвое в попытке успокоить протестующих

В Боливии вспыхнули столкновения на фоне экономического кризиса

Тегеран называет рамочное соглашение «поражением США», Трамп грозит прекратить переговоры