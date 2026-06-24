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Тюлень чистит зубы в зоопарке Ньиредьхаза в Венгрии, 22 июня 2026 года.
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Видео. Тюлень в венгерском зоопарке чистит зубы

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Тюлень в зоопарке Ньиредьхаза в Венгрии чистит зубы в павильоне «Arctic Ice World», демонстрируя ежедневный уход и программы обогащения среды.

Белые медведи остаются главной достопримечательностью венгерского зоопарка в Ньиредьхазе.

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На странице зоопарка в Facebook даже запустили рубрику PolarNews, где показывают повседневную жизнь полуторагодовалых медвежат-близнецов. (На страницу подписаны 318 тысяч человек.) Белые медвежата появились на свет именно здесь, что стало настоящей сенсацией, ведь сохранить этот вид крайне сложно. Эти очаровательно выглядящие, игривые звери настолько полюбились публике, что зоопарку удалось собрать средства в пользу НКО, изучающей белых медведей в их естественной среде обитания.

Экспозиция «Ледяной мир» посвящена не только Арктике и Антарктике, но и просвещению посетителей о климатических изменениях и загрязнении окружающей среды. Шоу с морскими львами — ещё один любимый номер программы, и не только у детей.

Эти подвижные животные умеют хлопать ластами, прыгать, играть с мячами и наглядно показывают, что мусору не место в океане.

Посетители могут увидеть, как смотрители чистят морским львам зубы: такая тренировка помогает следить за их здоровьем. Сотрудники зоопарка объясняют, что коричневый оттенок зубов для них естественен и образует защитный слой, который помогает предотвращать заболевания полости рта.

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