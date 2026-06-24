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Болельщики устраивают волну во время матча чемпионата мира по футболу группы K между Португалией и Узбекистаном в Хьюстоне
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Видео. Победа Португалии на ЧМ вызывает празднования в Лиссабоне

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Тысячи болельщиков в Лиссабоне праздновали победу Португалии над Узбекистаном 5:0: Криштиану Роналду оформил дубль и стал первым, кто забивал на шести ЧМ.

Во вторник в центре Лиссабона собрались тысячи португальских болельщиков, чтобы увидеть разгромную победу сборной Португалии над Узбекистаном со счётом 5:0 на чемпионате мира.

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Фанаты взорвались ликованием, когда Криштиану Роналду оформил дубль, а скандирование его имени разносилось по фан-зоне города. Эти мячи закрепили за 41-летним форвардом место в истории футбола: он стал первым игроком, забивавшим на шести разных чемпионатах мира.

Этот матч состоялся на фоне критики в адрес Роналду после стартовой ничьей Португалии с ДР Конго. Болельщики говорят, что ветеран-форвард ответил критикам лучшим образом, приведя сборную к убедительной победе и заслужив звание лучшего игрока матча.

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