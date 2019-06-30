Кто придет на смену Юнкеру во главе Еврокомиссии?

Кто станет новым главой Еврокомиссии? Это главный вопрос, который был вынесен на обсуждение саммита ЕС в Брюсселе. Причем это уже третья попытка найти консенсус по кандидатуре преемника Жан-Клода Юнкера.

Страны Западной Европы склоняются в пользу кандидата от социалистов, голландского политика Франса Тиммерманса. Однако это устраивает далеко не всех. Восточноевропейские государства выступают категорически против. Вышеградская группа пообещала просто-напросто заблокировать назначение Тиммерманса, который ранее неоднократно выступал с критикой венгерских властей, а также политических систем в Польше, Чехии. Поэтому отношение к нему в этом регионе негативное.

"Боюсь, что эта не та фигура, которая может сплотить европейцев", - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал выдвижение кандидатуры Тиммерманса "серьезной исторической ошибкой".

Принимающий в работе саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на возможность компромисса. Отвечая на вопросы журналистов он заявил следующее: "В итоговой части уравнения должен быть паритет - в Еврокомиссии должны быть представлены и мужчины, и женщины из Восточной Европы". Впрочем, что конкретно стоит за этой туманной формулировкой, Макрон не пояснил.

Согласно сложившейся практике кандидатура главы Еврокомиссии выдвигается по итогам консультаций глав государств-членов ЕС. А затем утверждается Европейским парламентом. Однако времени на консультации практически не осталось, поскольку сессия Европарламента состоится уже 3 июля. Причем в независимости от того, придут лидеры ЕС в консенсусу или нет.