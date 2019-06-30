Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

мир

Кто придет на смену Юнкеру во главе Еврокомиссии?

 Комментарии
 Сергей Щербаков 
Кто придет на смену Юнкеру во главе Еврокомиссии?
Размер текста Aa Aa

Кто станет новым главой Еврокомиссии? Это главный вопрос, который был вынесен на обсуждение саммита ЕС в Брюсселе. Причем это уже третья попытка найти консенсус по кандидатуре преемника Жан-Клода Юнкера.

Страны Западной Европы склоняются в пользу кандидата от социалистов, голландского политика Франса Тиммерманса. Однако это устраивает далеко не всех. Восточноевропейские государства выступают категорически против. Вышеградская группа пообещала просто-напросто заблокировать назначение Тиммерманса, который ранее неоднократно выступал с критикой венгерских властей, а также политических систем в Польше, Чехии. Поэтому отношение к нему в этом регионе негативное.

"Боюсь, что эта не та фигура, которая может сплотить европейцев", - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал выдвижение кандидатуры Тиммерманса "серьезной исторической ошибкой".

Принимающий в работе саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на возможность компромисса. Отвечая на вопросы журналистов он заявил следующее: "В итоговой части уравнения должен быть паритет - в Еврокомиссии должны быть представлены и мужчины, и женщины из Восточной Европы". Впрочем, что конкретно стоит за этой туманной формулировкой, Макрон не пояснил.

Согласно сложившейся практике кандидатура главы Еврокомиссии выдвигается по итогам консультаций глав государств-членов ЕС. А затем утверждается Европейским парламентом. Однако времени на консультации практически не осталось, поскольку сессия Европарламента состоится уже 3 июля. Причем в независимости от того, придут лидеры ЕС в консенсусу или нет.