G20 и США - некоторые итоги саммита в Осаке

В Японии завершился саммит G20. На протяжении двух дней здесь велись насыщенные переговоры между лидерами ведущих держав. Настало время подвести итоги. Вот, что передает из Осаки наш специальный корреспондент Винсент Макавини:

Этот саммит "двадцатки" вновь ознаменовался несогласием США со всеми остальными странами. Например, Парижское соглашение по климату. Несмотря на усилия различных делегаций, переубедить американского лидера Дональда Трампа так и не удалось. Он по-прежнему настаивает, что угроза изменения климата на планете - это большая мистификация.

При этом один из ближайших союзников США в Европе - Великобритания подтвердила, что к 2050 году сведет выбросы парниковых газов к нулю. Даже Индия и Китай подтвердили свои обязательства. Однако все это не смогло повлиять на Дональда Трампа.

_- Другие темы, вызывавшие живые дискуссии на саммите G20, - это торговая война, которая в настоящее время разворачивается между США и КНР, и, конечно, взрывоопасная ситуация в Иране. _

Ряд стран "двадцатки" выступили за деэскалацию ситуации в районе Персидского залива. Германия, Франция и Великобритания напомнили, что по-прежнему считают действительной ядерную сделку с Ираном, несмотря на выход из соглашения Соединенных Штатов. Некоторые участники саммита в кулуарах даже выразили надежду, что возможно после грядущих выборов в США отношение к Ирана в Вашинтоне изменится.