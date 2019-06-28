G20: геополитика, торговля, климат и... сакэ

В Осаке завершился первый день саммита "большой двадцатки". После насыщенных переговоров хозяин саммита Синдзо Абэ пригласил лидеров и глав правительств ведущих держав на торжественный ужин в Осакский замок - один из самых известных и больших самурайских замков Японии.

В целом наблюдатели отмечают, что встречи первого дня саммита G20 прошли в весьма теплой атмосфере.

Пожалуй, наиболее ожидаемой стала стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Несмотря на то, что ранее Москва и Вашингтон фактически вышли из ДРСМД, на встрече в Осаке лидеры двух держав призвали "избегать шагов, которые могут спровоцировать гонку вооружений".

Для европейцев одним из ключевых стал вопрос климатических изменений. Так, о намерении в ближайшие десять лет инвестировать в борьбу с глобальным потеплением 25% бюджета ЕС сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Также европейские лидеры выразили обеспокоенность обострением торговых отношений между США и Китаем.

Ну, а в завершение дня участники "большой двадцатки" попробовали деликатесы традиционной японской кухни и отведали напиток сакэ, настоянынй в бочках из дерева сакуры.