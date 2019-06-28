Британия - РФ: "нормализация невозможна"

Лондон открыт для взаимодействия с Москвой, но для этого "российское правительство должно выбрать иной путь".

Пока же об улучшении отношений не может быть и речи. Об этом Тереза Мэй сообщила Владимиру Путину в ходе встречи с ним в пятницу в кулуарах саммита G20.

"Нормализация двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, которые угрожают Великобритании и её союзникам", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

К таким действиям относится "вмешательство в дела других стран, распространение дезинформации, кибератаки", уточнила британский премьер.

Мэй также потребовала привлечь к ответственности подозреваемых в отравлении Скрипалей, добавив, что у Лондона есть "неопровержимые доказательства" того, что за инцидентом в Солсбери стоит Россия.

Москва неоднократно отрицала обвинения в свой адрес. Накануне саммита российский лидер призвал оставить в прошлом историю про шпионов которая"не стоит серьезных межгосударственных отношений".