Субботний митинг в Тбилиси

Протесты в столице Грузии не прекращаются уже третьи сутки. В субботу демонстранты вновь собрались у здания парламента с плакатами, на которых были надписи, обвиняющие Россию в оккупации грузинских земель.

На фоне происходящего президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиасообщения с Грузией начиная с 8 июля. В Москве подчеркнули, что это решение связано с "экстремистскими проявлениями в Грузии, имеющими явную антироссийскую направленность". Российским турагентствам рекомендовано приостановить продажу путёвок в Грузию, где ежегодно отдыхают более 1,5 миллиона россиян.

Субботний митинг, так же, как и пятничный, прошёл мирно. Присутствующие требовали также отставки главы МВД страны Георгия Гахария, осуждая действия полиции, применившей в четверг для разгона демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. Поводом к возмущению послужила присутствие российской делегации на проходившем в Тбилиси заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Грузия и Россия возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию друг на друга. В Тбилиси уверены, что дестабилизация страны играет на руку пророссийским силам, а в Москве говорят об антироссийской провокации с целью помешать наметившемуся сближению двух стран.