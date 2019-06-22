Тбилиси: новые требования демонстрантов

На фоне акций протеста в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ временном прекращении авиасообщения с Грузией начиная с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан, перед тем как это решение может быть пересмотрено президентом. Решение приостановить авиасообщение связано с экстремистскими проявлениями в Грузии, которые имеют антироссийскую направленность, могут быть направлены против наших туристов".

В пятницу митинг у здания парламента в столице Грузии отличался от манифестации, состоявшейся накануне: на площади собралась молодежь, демонстрация прошла спокойно, а наряду с антироссийскими лозунгами звучали требования отставки главы МВД страны Георгия Гахария и досрочных выборов в парламент. Манифестанты выступили против действий полиции, которая в четверг для разгона людей применила резиновые пули и слезоточивый газ. По данным минздрава Грузии, пострадали 240 человек, в том числе ранения получили около 30 представителей грузинских СМИ. Из-за массовых протестов подал в отставку спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе. Митинги прошли и в других городах Грузии.

Поводом к началу этих событий послужила присутствие российской делегации на проходившем в Тбилиси заседании Межпарламентской ассамблеи православия.