АБР помогает Африке повысить внутреннюю интеграцию

Как поддержать региональную интеграцию для содействия экономическому процветанию на африканском континенте? Эта тема стала центральным сюжетом 54-й Ассамблеия Африканского банка развития (АБР), которая прошла в столице Экваториальной Гвинеи Малабо. В ней приняли участие более 2.000 человек.

Это - возможность для экспертов, правительств, деловых кругов, представителей гражданского общества, аналитиков и учёных поделиться взглядами на то, что необходимо сделать для содействия региональной интеграции, обменяться мнениями по основным проблемам развития в Африке.

В качестве первого шага на пути к ускорению и развитию Африка стремиться к более высокой степени интеграции. Речь о региональной интеграции, большей транспарентности границ и строительстве транспортных артерий. Для достижения этой цели АБР инвестирует более 15 млрд. долларов в инфраструктуру.

Глава банка определил пять стратегических приоритетов для ускорения развития континента. Главный пункт - усиление интеграционных процессов.

Мост Сенегамби был открыт в январе 2019 года, он связывает два берега реки Гамбия. Сегодня этот мост помогает стимулировать торговый обмен и содействует субрегиональной интеграции, связывая Дакар, Банжул, Бисау, Котону, Абиджан и Лагос. Строительство моста в основном финансировал Африканский банк развития: почти 94 млн. долларов. Теперь люди тратят на дорогу значительно меньше времени.

Акинвуми Адесина, председатель правления Африканского банка развития:

"В воздухе ощущается волнение, источник которого – экономические возможности Африки. Эти возможности безграницы. После появления новой континентальной зоны свободной торгли Африка превратится в крупнейшую беспошлинную торговую площадку в мире с совокупным ВВП – 3,3 триллиона долларов. Если тарифные ограничения будут сняты, торговый оборот вырастет более чем наполовину, а если и прочие барьеры исчезнут, то этот показатель может запросто вырасти в два раза".

Центральная Африка – один из наименее интегрированных регионов – получил от банка почти 4 миллиарда евро. В ближайшие семь лет эти деньги должны пойти на развитие инвестиционных проектов, которые помогут укрепить связи между разными странами. Это регион размером с три четверти территории России, здесь проживают 130 миллионов человек. Но этот потенциальный рынок остается чрезвычайно разрозненным из-за множества государственных границ. Для улучшения субрегиональной интеграции АБР стремится не только строить качественную инфраструктуру, но и развивать межрегиональный обмен, а также привлекать трансграничные инвестиции.

Центральноафриканский регион обладает огромным природным и человеческим потенциалом, но он отстаёт от континента в целом в плане интеграции. Судя по объёму внутрирегиональной торговли, в Центральной Африке интеграционный показатель составляет всего 6%, а в среднем на континенте – 15-17%. Сельскохозяйственная отрасль – один из секторов, который должен получить наибольшую выгоду от растущей интеграции африканских экономик. 60% пахотных земель мира находится именно в Африке, этот континент играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Задача, которая стоит сейчас перед местными фермерами, - это укрепление хозяйственных связей.

Именно такую цель ставят перед собой создатели программы «Накормить Африку». Этот проект Африканский банк развития запустил в партнерстве с Южной Кореей.

Ли Вангроу, посол Южной Кореи в Экваториальной Гвинее:

"Правительство Южной Кореи помогает Африке с начала этого века. В прошлом году корейский МИД создал Африканский фонд, который помогает континенту. На эту встречу приехали специалисты из корейского Пусана. Они продемонстрировали систему беспилотников, которую с успехом можно использовать в сельском хозяйстве".

Ойебнджи Ойеинка, советник АБР по индустриальному развитию:

"Каждый день фермеры ухаживают за своими угодьями, но они мало что от этой земли получают. Повышение производительности – это трудная задача, и решить проблему можно только с помощью инноваций и технологий. А еще фермеры могли бы получить большую выгоду, если бы они объединились в группы. По одиночке они очень уязвимы, ведь фактически фермер лишается всего, если вдруг вспыхнет какая-нибудь. Но если фермер состоит в ассоциации, в кооперативе, если вокруг него тысячи таких же, как он, то эти люди могут вместе справиться с проблемами".

По данным Африканского банка развития, мировому агробизнесу необходима помощь в размере 8 триллионов долларов. Это намного больше, чем нужно, к примеру, сектору информационных технологий или автомобильной отрасли.

Ожидается, что в 2019 году африканская экономика вырастет на 4%, а в 2020 году - на 4,1%. Но этого всё же недостаточно для борьбы с безработицей и бедностью. Для того, чтобы большая часть жителей ощутила на себе положительные изменения в экономике, необходимо не только развивать инфраструктуру, но и увеличивать финансовую активность населения.

Уровень банковского охвата в Африке остаётся крайне низким: лишь у 43% взрослых здесь есть банковские счета. Эксперты считают, что благодаря цифровым технологиям больше местных жителей смогут получить доступ к банковским услугам.

С учетом этого Африканский банк развития и его партнеры создали в Малабо Африканский механизм цифровой финансовой инклюзивности. Цель проекта – повышение безопасности и развитие системы цифровых транзакций в Африке.

Благодаря этой программе доступ к финансовым услугам онлайн должны получить около 330 миллионов африканцев, 60% из которых – женщины. Конечная цель – в том, чтобы к 2030 году привлечь 100 миллионов долларов в виде грантов, и ещё 300 миллионов в форме долговых обязательств из капитальных ресурсов банка.

Ванесса Мунгар, Директор АБР по развитию женского движения и гражданского общества:

"Мы думаем, что благодаря цифровым технологиям люди намного быстрее получат доступ к банковским услугам. Если бы все делалось в условиях традиционной инфраструктуры, то мы столкнулись бы со множеством ограничений. Например, невозможно построить филиал банка или коммерческий банк в каждой деревне, или же это займёт кучу времени. К этому нужно прибавить огромные затраты на инфраструктуру. Еще нужно было бы понять, готова ли вообще страна или отдельная отрасль к подобным инвестициям. С помощью цифровых технологий мы сможем обойти эти барьеры. Мы надеемся, что благодаря механизму цифровой финансовой инклюзивности люди быстрее получат доступ к различным банковским услугам, и к 2030 году мы привлечем в финансовое пространство более 330 миллионов человек".

Эти фонды направляются на развитие финансовых услуг онлайн, воспользоваться которыми смогут люди и сообщества с низкими доходами.

Пьер Гислен, Вице-президент АБР по инфраструктурным и промышленным проектам:

"Мы официально запустили Инициативу цифрового финансирования в Африке. Мы работаем с несколькими партнерами, в первую очередь с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также с правительствами Люксембурга и Франции. Надеюсь, что скоро у нас появится много других партнеров. Мы стремимся к тому, чтобы 332 миллиона африканцев, которые сейчас находятся вне финансовой системы, получили доступ к финансовым услугам, чтобы эти люди могли связываться друг с другом и по-настоящему участвовать в экономике. Этих целей мы хотим достичь к 2030 году. Из 332 миллионов 60% - это женщины. Для ускорения развития важно, чтобы женщины непременно участвовали в экономике".

Цифровые технологии помогут миллионам людей получить доступ к финансовым услугам. Это невероятно интересная перспектива, и Африканский банк развития полагается на новые инструменты для интеграции миллионов жителей континента в регулируемую финансовую систему.

На ежегодном заседании Африканский банк развития также подписал несколько двусторонних соглашений. Одно из них - инициатива «Boost Africa / E-Lab». Это совместный проект Африканского банка и Европейского инвестиционного банка по трудоустройству африканской молодежи. Цель – максимально использовать потенциал континента для создания новых возможностей для молодого поколения. Соглашение предусматривает субсидии в размере двух с половиной миллионов евро.

Раймунд Фюрре, посланник Швейцарии:

"Вместе с Африканским банком развития мы одобрили часть проекта, который поможет оживить экономику Африки. Он будет профинансирован совместно: это инициатива Евросоюза и Африканского банка развития, очень хорошая инициатива. Есть один элемент, который поможет нам реализовать задуманное наилучшим образом. Это один из проектов, которые мы финансируем для того, чтобы поддержать Африку. Мы помогаем молодым предпринимателям претворить в жизнь свои идеи, вывести на рынок стартапы. Мы видим, как молодые люди инвестируют средства в интересные проекты, создавая рабочие места, постоянно придумывая что-то новое, помогая развитию отрасли, в которой они работают".

Африканский банк развития намерен играть важную роль в борьбе с нищетой и в улучшении условий жизни на континенте с помощью государственных и частных капиталовложений в проекты и программы, которые могут способствовать экономическому и социальному развитию континента. Для достижения этих целей акционеры одобрили увеличение собственного капитала Африканского банка развития.

Ингрид-Ольга Эбука-Бабакас, управляющий АБР по региону Центральной Африки:

"Без сомнения, мы полны оптимизма, ведь у Африканского банка развития есть региональные акционеры, есть акционеры из других регионов. Но главное – процесс принятия решений – это консенсус, а «консенсус» означает «примирение», поиск компромисса, уступки с обеих сторон. И мы уверены, что нам удастся убедить некоторых внешних партнеров присоединиться к большому числу африканских стран, которые уже считают необходимый рекапитализацию нашего банка, чтобы сделать возможной региональную интеграцию. Финансирование инфраструктурных проектов требует значительных денежных ресурсов".

Акинвуми Адесина, председатель правления АБР:

"Африканский банк развития – солидный банк. Благодаря нашим акционерам, которые здесь сегодня присутствуют, это очень солидное предприятие. Мы смотрим в будущее с уверенностью".

В 2018 году Африканский банк развития профинансировал установку и реабилитацию 2.430 км линий электропередач и введение в эксплуатацию источников энергии объёмом 447 МВт. 19 миллионов человек получили доступ к современным технологиям в сельском хозяйстве, а ещё 14 миллионов – доступ к улучшенной транспортной инфраструктуре.