США-Иран: конфликт из-за сбитого беспилотника

США и Иран обменялись взаимными обвинениями после инцидента со сбитым над Ормузским проливом американским беспилотником. В Вашингтоне говорят об агрессии со стороны Тегерана и уверяют, что беспилотник был атакован в международном воздушном пространстве. «Иран совершил очень большую ошибку», — говорится в твиттере президента США Дональда Трампа.

В «агрессивном поведении» Иран обвиняет Саудовская Аравия. В Эр-Рияде говорят, что обсуждают с партнёрами дальнейшие шаги в отношение Тегерана. Москва призывает к сдержанности.

США заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Но хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона как минимум. Но думаю, что и для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это имело бы, возможно, печальные последствия. Владимир Путин Президент России

В Тегеране возлагают на Вашингтон вину за обострение двусторонних отношений. Согласно иранской версии, американский беспилотник был сбит над территорией Исламской республики во время разведывательной миссии, а транспондер дрона в нарушение правил был отключён. В Высшем национальном совете безопасности Ирана пообещали, что будут жестко реагировать на любые нарушения своего воздушного пространства. «Это для нас красная линия», — заявил секретарь совета, контр-адмирал Али Шамхани. МИД Ирана пообещал представить в ООН жалобу «на провокационные и агрессивные действия США».