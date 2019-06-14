Оманский залив: Иран отвергает обвинения США

Иран категорически отвергает обвинения в причастности к инцидентам с иностранными танкерами в Оманском заливе.

Ранее ответственность за них на Тегеран возложил госсекретарь США Майк Помпео.

13 июня два танкера, принадлежащих Норвегии и Японии, загорелись по пока неизвестным причинам. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана.

Позже американская сторона обвинила в инцидентах Тегеран и предоставила, по их словам, доказательства причастности иранских военных.

По их утверждению, на кадрах запечатлено, как лица с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), снимают неразорвавшуюся мину с борта японского танкера Kokuka Courageous.

По словам официального представителя Центрального командования Вооруженных сил США Билла Урбана, еще утром в четверг американские самолеты засекли вблизи второго атакованного судна Front Altair катера КСИР.

Владельцы танкеров оспаривают эту версию, полагая, что суда были поражены "летающими объектами"

Если выбирать между двумя версиями: взрыв или попадание снаряда. Но я больше склоняюсь к последней версии. Если бы это был взрыв, повреждения были бы в разных местах. Но это всего лишь предположение или догадка Ютака Катада президент Kokuka Sangyo

Это уже второй похожий инцидент с танкерами в регионе за месяц. Что вызывает все большую озабоченность по поводу безопасности судоходства на этом жизненно важном морском пути.

Иран осудил заявления США, президент Хасан Рухани заявил, что его страна заинтересована в стабильности в регионе.

Напряженность в Аравийском море сохранятся с мая, когда туда были направлены полторы тысячи военных США в целях отражения возможной угрозы со стороны Ирана.

В то же время Евросоюз и ООН призывают все стороны проявить сдержанность и избегать дальнейшей эскалации конфликта.