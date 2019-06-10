Греция: устоит ли Ципрас?

Греция вступает в предвыборный период. Премьер-министр Алексис Ципрас обратился к президенту страны Прокопису Павлопулосу с просьбой распустить парламент и назначить день голосования на 7 июля. Начало встречи в прямом эфире транслировало греческое телевидение.

"Как известно, я предпочел проведение досрочных парламентских выборов, чтобы обновить мандат, данный народом", - сказал, в частности, глава кабинета президенту.

Яннис Карагиоргас, Euronews: "Ципрас неоднократно говорил, что всеобщие выборы состоятся в конце срока полномочий его правительства, в октябре. Однако на выборах в Европейский парламент партия Ципраса СИРИЗА потерпела поражение от оппозиционной "Новой демократии", уступив последней более девяти процентов голосов. Это вынудило Ципраса пойти на досрочные выборы. Впервые после восстановления демократии в Греции, в 1974 году, избиратели отправятся к урнам в июле, в разгар туристического сезона ".

"Новая демократия" в кратком заявлении по поводу предстоящих выборов, дала понять, что надеется на победу. Согласно опросам, партия во главе с Кириакосом Мицотакисом обгоняет СИРИЗУ на десять процентов голосов потенциальных избирателей.

Но и Ципрас не опускает руки. Представляя в Афинах предвыборную программу СИРИЗЫ, премьер упирал на то, что его правительство в трудной борьбе вывело страну из соглашений с международными кредиторами.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции: "Впервые за последние десять лет мы можем обсуждать нашу собственную программу действий на последующие четыре года. Это будет программа, которую одобрит и будет претворять в жизнь греческий народ, а не программа, которая требует еще и одобрения "тройки кредиторов" .

Среди обязательств, которые берет СИРИЗА на новый четырехлетний мандат, если она снова победит на выборах - создание новых рабочих мест и повышение минимальной зарплаты, привлечение иностранных инвестиций.