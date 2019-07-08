"Наш успех - плод больших общих усилий"

Сторонники правоцентристской партии Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом праздновали победу в штабе "Новой демократии".

Пресс-секретарь "Новой демократии" София Закараки заявила в интервью Euronews, что "сегодняшняя победа - результат многолетних усилий, так что успех вполне закономерен. Со своей стороны я хочу поблагодарить всех наших сторонников, граждан Греции, которые оказали нам доверие, сообщив прежней власти, что обществу требуются перемены".

Среди избирателей "Новой демократии" воскресным вечером царила радость:

- Я поверила Мицотакису в тот момент, когда он объявил, что собирается участвовать в первичных выборах на пост главы партии. Он сможет реформировать Грецию, поскольку он уже реформировал "Новую демократию".

-Это большая победа, тем более яркая, что она пришла после почти пяти лет лишений, которые испытывали греки. Наступило время возвратиться к демократическим нормам в политике.

"Торжества в штабе "Новой демократии" начались лишь тогда, когда появилась уверенность в победных результатах голосования, но даже в этой ситуации многие старались сдерживаться. Это вполне вписывается в деловитый стиль Мицотакиса, который предпочитает, как он сам говорит, громким словам - поступки и конкретные действия на благо страны", - передает из Афин журналистка Euronews Николь Доврюга.