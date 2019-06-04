Экономике ФРГ грозит спад?

Влиятельный в Германии Федеральный Союз немецкой промышленности (BDI) призвал канцлера Ангелу Меркель найти выход из кризиса, который переживает правящая коалиция консерваторов и социал-демократов. Председатель Союза Дитер Кемпф считает, что это необходимо не только для восстановления доверия к властям, но и для успешной борьбы с наметившимися признаками спада в экономике страны.

"Большинство вопросов, решаемых правящей коалицией, не затрагивают людей. Я хочу сказать со всей ясностью: правительство потеряло доверие большинства избирателей", - сказал Кемпф, напомнив и о слабых результатах коалиционных партий на прошедших европейских выборах.

Но для канцлера Ангелы Меркель признаки экономического спада связаны с международным контекстом и торговыми конфликтами.

"Германия приложила большие усилия для получения (в ЕС) мандата для переговоров о торговом соглашении с США, что жизненно важно. Жаль, что Франция проголосовала против, но, возможно, мы ещё сможем её переубедить в будущем. С моей точки зрения, мы должны пытаться устранить торговые конфликты с США путем переговоров и принятия разумных решений, в противном случае мы вступим в очень нездоровую фазу развития международной торговли", - сказала Меркель.

Она отметила, что экономика ФРГ уже ощущает последствия торгового конфликта между США и Китаем и выразила надежду, что решение будет найдено.

Дональд Трамп грозит ввести пошлины на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Брюссель не ликвидирует торговые барьеры для американских компаний. В мае он отложил на полгода принятие решения о введении пошлин для продолжения переговоров с торговыми партнёрами.

В связи с "брекситом" в Европе наблюдается исторический спад инвестиционных проектов. По последним данным, Франция заняла второе место в рейтинге европейских стран, наиболее привлекательных для инвесторов, опередив Германию, которая рассчитывает в этом году на рост всего в 0,5%.