Кризис в СДПГ угрожает правительству Меркель

Отставка Андреи Налес с поста председателя СДПГ спровоцировала партийный кризис. После неудачного выступления на выборах руководство партии и ее парламентской фракции заявило, что не намерено сдаваться. Однако оказавшись под ожесточенным огнем критики Налес все-таки выбросила "белый флаг". Кто придет ей на смену, пока непонятно. Многие опасаются, что отставка может вызвать эффект домино, который приведет к развалу правящей Большой Коалиции.

Эта перспектива не устраивает христианских демократов. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, лидер ХДС: "В ХДС мы считаем, что сейчас не время для политических интриг. Мы за сохранение Большой Коалиции"

С этой точкой зрения согласна и федеральный канцлер Ангела Меркель: "Наше правительство продолжит работу со всей серьёзностью и с чувством большой ответственности".

Пока СДПГ предстоит избрать временного лидера. Наиболее вероятные кандидаты на пост - премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер и глава правительства Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг. В качестве наиболее вероятного временного главы фракции СДПГ в Бундестаге рассматривается депутат от Кёльна Рольф Мюцених.