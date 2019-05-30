Хеврон: образование под угрозой

Город Хеврон находится в южной части Западного берега реки Иордан. Он разделён на две части: 80% под палестинским контролем, 20% контролируются Израилем. Здесь живут 40 000 палестинцев и 800 поселенцев, которых охраняют 650 израильских военных. Около 4200 палестинских школьников в Хевроне по дороге на учёбу проходят через контрольно-пропускные пункты, где подвергаются досмотру и, нередко, унижениям.

Хеврон – единственный палестинский город, внутри которого расположены израильские поселения и анклавы. Для их защиты были полностью или частично закрыты целые районы контролируемой Израилем территории. Большая часть улицы Шухада, где прежде был шумный рынок Старого города, стала теперь «стерильной зоной», и палестинцам запрещено по ней ходить, несмотря на то, что здесь у них дома.

Ваид, которой сейчас 13 лет, живёт тут всю жизнь. Каждое утро она не знает, сможет ли дойти до школы, и сколько времени это займёт:

– Каждый раз, когда иду в школу, у меня множество проблем. Там много солдат, они всегда нас обыскивают, и я постоянно опаздываю.

Ваид учится в начальной школе Куртуба, прямо перед которой расположен контрольно-пропускной пункт, где журналистам Евроньюс не разрешили вести съёмку. По другую сторону улицы – поселение. Из-за тяжёлой ситуации, в которой оказались школьники, Куртуба включена в специальную образовательную программу, которая финансируется в рамках проекта ЕС по оказанию гуманитарной помощи и осуществляется Норвежским советом по делам беженцев. Говорит его сотрудница Камилла Лоди:

– В этом году мы работаем в 80 школах на Западном берегу, оказавшихся в самых неблагополучных условиях, где, по нашим оценкам, примерно у 20% учащихся тяжёлые психологические травмы. Но нам удаётся добиться обнадёживающих результатов, потому что обычно в большинстве случаев детей совсем перестают мучить кошмары – тех, у кого прежде кошмары были по четыре раза в неделю.

Детей обучают специальным упражнениям для релаксации, помогают им сосредоточиться на занятиях. Программой предусмотрены также дополнительные занятия для отстающих, а специалисты занимаются в группах или индивидуально с теми, кто получил психологические травмы и страдает от ночных кошмаров.

– Благодаря этой программе я научилась сдерживать гнев и преодолевать трудности, – говорит Ваид. – Мои результаты в школе тоже стали лучше.

Евросоюз во многих странах мира предпринимает усилия, чтобы обеспечить безопасный и постоянный доступ к образованию. Но, по словам здешнего представителя ЕС Мишель Чичич, в таких местах, как Хеврон, это очень сложно. Мы встретились на кладбище, по которому часто проходят школьники, чтобы обойти контрольно-пропускные пункты:

– По данным ООН, в районе, который контролируют израильские власти на палестинской территории, примерно 38 тысяч детей подвергаются насилию, связанному с конфликтом. Кроме того, около 50 школ в этом районе находятся под угрозой сноса.

– Почему Евросоюзу потребовалось выступить с поддержкой?

– В Евросоюзе убеждены, что право на образование – одно из основных прав человека, а из-за этого конфликта дети подвергаются насилию и не могут безопасно попасть в школу.

Живущие здесь палестинские школьники начинают и заканчивают учёбу раньше, чтобы избежать каких-либо конфликтов с поселенцами. Ваид привыкла возвращаться домой таким путём – по старым стенам и по крышам. Её отец жил здесь несколько десятилетий, он рассказывает:

– Жить стало очень трудно, в любой момент могут напасть. Поселенцы прыскают в нас из баллончиков со слезоточивым газом, нападают на наши машины, когда мы едем с детьми.

Аресты несовершеннолетних стали в Хевроне обычным делом, как рядом со школами, так и в них самих. В израильских тюрьмах находятся сейчас более 200 детей, 21 из них – из Хеврона. Самому младшему, арестованному в прошлом году, было 6 лет. Рассказывает директор израильской правозащитной организации «Бецелем» Хагай Эльад:

– Несовершеннолетние – это ещё один вопрос управления занятой территорией. Для израильских военных трибуналов стало рутиной каждый год рассматривать сотни дел несовершеннолетних палестинцев.

– Можно ли говорить тогда, что в Хевроне оказалось под угрозой само получение образования?

– У палестинцев всё тут под угрозой. Всё зависит от односторонних решений израильтян.

Школы в Хевроне и на Западном берегу по-прежнему нельзя назвать безопасным местом. Дети, среди которых Ваид, смотрят здесь не кинофильмы, а то, что показывают камеры видеонаблюдения.