Сарадж: "Мы защищаем мечту в Ливии"

Эскалация напряженности в Ливии. Последние восемь лет страна не знает покоя и вновь стоит на пороге гражданской войны: с начала апреля на окраинах Триполи не прекращаются бои между Ливийской народная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем.

Из Ливии передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес: "Линия фронта битвы за Триполи простирается на несколько километров. Мы сейчас направляемся к одной из горячих точек, где в минувшие выходные шли ожесточенные бои". В районе Вади-Рабия мы встретимся со сторонниками Правительства национального согласия. Они противостоят наступлению, которое в течении последних шести недель возглавляет генерал Халифа Хафтар".

Повсюду видны следы разрушения. Съемочной группе Euronews удалось попасть в район боевых действий во время затишья.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес: "Можно легко заметить, насколько ожесточенным было сражение. Почти вся территория вокруг меня усеяна гильзами. В этом районе действуют снайперы и мы не можем здесь долго оставаться. Но, насколько я знаю, силы, лояльные Халифе Хафтару, находятся в непосредственной близости. На этой стороне расположены силы, поддерживающие Правительство национального согласия, они говорят, что останутся здесь столько, сколько потребуется, чтобы защитить свою революцию и не позволить другой военной диктатуре захватить власть в Ливии".

Во главе сопротивления — премьер министр Фаиз Сарадж. Корреспондент Euronews договорилась с ним о встрече, чтобы спросить о том, как долго смогут продержаться его войска в боях с мощной армией. Фаиз Сарадж говрит, что силы Хафтара нельзя называть армией.

Премьер министр Фаиз Сарадж правительства ПНС: "Это криминальные группировки, идеологические группировки, разбойники и бандиты. Он их всех собрал вместе и убедил весь мир, что это —организованная официальная армия. Мы защищаем мечту ливийцев создать гражданское государство. И мы продолжим защищать нашу мечту, нашу столицу, наши дома и наш народ до тех пор, пока это нападение не прекратится и все вторгшиеся войска не вернутся туда, откуда они пришли".

Как долго продлится эта ситуация и что означает новый этап боевых действия для установления долгосрочного мира и достижения свободы в стране, которая нуждается в порядке уже несколько лет? Пока у ливийцев больше вопросов, чем ответов о том, что ждет их в будущем.