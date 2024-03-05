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SOS Humanity спасла 77 мигрантов

Спасённые мигранты на судне Humanity 1
Спасённые мигранты на судне Humanity 1 Авторское право Salvatore Cavalli/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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НПО SOS Humanity обвиняет ливийскую береговую охрану в препятствовании спасению мигрантов в море.

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Немецкая неправительственная организация SOS Humanity обвиняет ливийскую береговую охрану в том, что она угрожала членам экипажа спасательного судна Humanity 1 расправой и стреляла настоящими пулями, когда они спасали мигрантов в Средиземном море, в результате чего по крайней мере один человек  утонул.

 SOS Humanity сообщает, что одни мигранты, находившиеся на трех лодках,  были вынуждены прыгнуть в воду, а многим другим пришлось пересесть на катер ливийской береговой охраны, в результате чего были разлучены по меньшей мере шесть членов одной семьи. 

Судну Humanity 1 удалось высадить 77 человек в порту Кротоне на юге Италии в понедельник вечером.

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