SOS Humanity спасла 77 мигрантов

НПО SOS Humanity обвиняет ливийскую береговую охрану в препятствовании спасению мигрантов в море.

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Немецкая неправительственная организация SOS Humanity обвиняет ливийскую береговую охрану в том, что она угрожала членам экипажа спасательного судна Humanity 1 расправой и стреляла настоящими пулями, когда они спасали мигрантов в Средиземном море, в результате чего по крайней мере один человек утонул.

SOS Humanity сообщает, что одни мигранты, находившиеся на трех лодках, были вынуждены прыгнуть в воду, а многим другим пришлось пересесть на катер ливийской береговой охраны, в результате чего были разлучены по меньшей мере шесть членов одной семьи.

Судну Humanity 1 удалось высадить 77 человек в порту Кротоне на юге Италии в понедельник вечером.