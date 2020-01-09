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Ливия

Ливия: обстрелы после передышки

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  Вероника Доваль 
Ливия: обстрелы после передышки
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Euronews
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После дипломатического перерыва вокруг ситуации в Ливии Национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара подвергла ракетно-артиллерийскому обстрелу окрестности аэропорта Митига неподалеку от Триполи.

Операция началась всего через несколько часов после переговоров, проведенных в Риме между Хафтаром и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

После этого Конте собирался встретиться с премьер-министром ливийского Правительства национального согласия ФаИзом СарАджем, однако этого не произошло. После переговоров в Брюсселе с Шарлем Мишелем и Жозепом Боррелем Сарадж сразу же улетел в Триполи, так как заподозрил Конте в намерении устроить его встречу с Хафтаром. По словам представителя ПНЕ в Брюсселе, Сарадж был уязвлен тем, что итальянский премьер принимал "военного преступника Хафтара" в своей рабочей резиденции.

В среду министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не стал подписывать документ, который принимался по итогам координационного совещания в Каире по Ливии. В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств Италии, Египта, Франции, Греции и Кипра. Италия настаивала на равном подходе ко всем сторонам ливийского конфликта и посчитала документ "не слишком уравновешенным".

Ситуацию в Ливии обсудили и президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в Стамбуле, куда глава России прибыл для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Они, в частности, призвали все стороны к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января.

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